Арестович рассказал об успехах ВСУ на передовой

ВСУ уже наступают на тактическом уровне.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на фронте под Харьковом и вблизи Херсона.
Арестович считает, что впоследствии ВСУ могут получить оперативный успех.
По словам Арестовича, ВСУ уже наступают на тактическом уровне, который со временем перерастет в оперативный успех.
"Несколько продвинулись наши войска на Харьковском и Херсонском направлениях, как мы видим из сообщений Генштаба. Там мы имеем тактический успех. При определенных условиях он может перерасти в оперативный", - сказал Арестович.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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