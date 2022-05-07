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Арестович рассказал об успехах ВСУ на передовой

7 мая 2022, 04:50

ВСУ уже наступают на тактическом уровне.

война, танк РФ, Арестович
Арестович / УНИАН, Reuters

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на фронте под Харьковом и вблизи Херсона.

Арестович считает, что впоследствии ВСУ могут получить оперативный успех.

По словам Арестовича, ВСУ уже наступают на тактическом уровне, который со временем перерастет в оперативный успех.

"Несколько продвинулись наши войска на Харьковском и Херсонском направлениях, как мы видим из сообщений Генштаба. Там мы имеем тактический успех. При определенных условиях он может перерасти в оперативный", - сказал Арестович.

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В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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