"Комплекс Чернобаевки": почему РФ продолжает наступать, даже чувствуя дух поражения – ответ историка

Историк объяснил, почему РФ не отвела войска, почувствовав приближение поражения/ Reuters, Главред

Российские войска уже потеряли в Украине по нынешним подсчетам более 25 тысяч бойцов. Однако большие потери и много поражений на поле боя всё равно не подтолкнули Путина к решению отвести войска. Причиной этого может быть ненадлежащая коммуникация между "низами" и "верхушкой" руководства в РФ. Ведь актуальная информация доходит до российского диктатора очень долго, и пройдя через все низшие чины поражение часто превращается едва ли не в "победу".

Такое мнение высказал нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата на Главреде. По его словам, Путин является вершиной пирамиды авторитарного государства, поэтому информация от него к низу и снизу к нему проходит очень долго и тяжело.

"Каждого, кто осмелится доложить объективную информацию наверх, будут сдерживать те, кто стоят "этажом" выше, чтобы к высшему командованию объективная информация о происходящем не попала. Потому что такая информация будет означать, что они с чем-то не справились и зря использовали тот или иной ресурс, включая финансовый", – отметил Вятрович.

Поэтому, по мнению историка, Путин не имел и не имеет объективной информации о происходящем. До широкомасштабного вторжения России в Украину он был убежден, что украинцы здесь чуть ли не с цветами будут встречать российские войска, и поэтому всё пройдет "как по маслу". И вот эта уверенность привела к тому, что от поражения до поражения его армии российский диктатор всё равно не оставлял попыток прорваться.

Читайте такжеНемедленно вывести войска из Украины и начать переговоры: генсек НАТО обратился к Путину в День победы"Это своего рода комплекс Чернобаевки, когда уже очевидно, что это то место, которое закончится для него крахом, но, тем не менее, никто снизу не готов корректировать предыдущие планы, утвержденные на самом верху, чтобы избавиться от ошибок, которые привели к потерям. В то же время одна и та же ошибка постоянно повторяется", – объясняет историк.

Одну из решающих ролей сыграло и то, что Путину совсем не жалко терять своих военных – он к ним относится по принципу "бабы еще нарожают". Для Путина жизнь военных РФ не является ценностью, и он рассчитывает на то, что человеческого ресурса – то есть в его понимании "пушечного мяса" – в России еще достаточно много.

"Поэтому для него это не является достаточным основанием для того, чтобы каким-то образом менять свои подходы к ведению войны", – говорит Вятрович.

Ранее в Пентагоне заявили, что российские военные отказываются выполнять приказы и идти в новое наступление против украинских воинов на Донбассе. Случаи невыполнения приказа о наступлении уже были зафиксированы даже на уровне командования батальонов.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022). Документ упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах.

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