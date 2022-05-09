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Страх дошел до комбатов: войска РФ игнорируют приказы идти в наступление в Украине – Пентагон

9 мая 2022, 22:11

Всё чаще воевать отказываются офицеры среднего звена и выше.

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Наступать уже боятся и командиры батальонов армии РФ/ Reuters

Российские военные отказываются выполнять приказы и идти в новое наступление против украинских воинов на Донбассе. Случаи невыполнения приказа о наступлении уже были зафиксированы даже на уровне командования батальонов.

Об этом заявили в Министерстве обороны США, пишет CNN. Как рассказал высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства, во время нового наступления на Донбассе отказывались выполнять приказы офицеры среднего звена, вплоть до уровня батальона. В некоторых случаях они всё же их выполняли, однако не с той тщательностью, которой от них ожидало военное руководство.

По словам представителя Пентагона, у российской армии были проблемы с морально-психологическим состоянием личного состава еще с начала широкомасштабного вторжения в Украину.

Кроме этого, в армии РФ в Украине есть серьезные проблемы с логистикой, и это очень замедляет продвижение оккупантов вперед.

Также представитель Пентагона отметил, что на украинских территориях сейчас находится 97 батальонно-тактических групп (БТГ) российских войск.

Напомним, в понедельник, 9 мая, стало известно о гибели в Украине еще одного офицера старшего состава российской армии – Александра Блинова. В списке погибших в Украине офицеров старшего состава армии РФ он стал уже 40-м.

При этом накануне стало известно, что в боях под Харьковом украинские бойцы ликвидировали еще одного старшего офицера российской армии – подполковника Фезула Бичикаєва. Он как раз перед таким важным для Путина 9 мая пополнил список погибших в Украине офицеров старшего состава армии РФ – в списке он стал 39-м.

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