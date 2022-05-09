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Минус 250 оккупантов и 13 танков за день: на восточном направлении ВСУ сильно проредили ряды врага

9 мая 2022, 22:48

Также только за один день россияне потеряли на востоке Украины 10 БМП, бронетранспортер и 6 тяжелых артиллерийских тягачей.

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На восточном направлении ВСУ сильно проредили ряды врага/ Фото иллюстративное, УНИАН

В течение понедельника, 9 мая, российские захватчики совершили 8 атак на позиции украинских военных на восточном направлении. Защитники Украины горячо ответили врагам и значительно проредили их ряды – бойцы ВСУ "задвохсотили" примерно 250 оккупантов.

О потерях захватчиков за сутки рассказали в оперативно-тактической группировке "Восток" в вечерней сводке, которую обнародовали в Facebook. Войска врага потеряли не только значительную часть живой силы, но и много техники.

За день бойцы ВСУ уничтожили:

  • 13 танков,
  • 10 боевых машин пехоты,
  • 1 бронетранспортер,
  • 6 тяжелых артиллерийских тягачей,
  • 1 самоходную артиллерийскую установку,
  • 2 миномета,
  • 1 беспилотник.

Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля по состоянию на 9 мая российская армия уже потеряла более 25 650 человек личного состава. Также, по данным Генштаба Минобороны Украины, россияне потеряли около 1145 танков, 2764 боевых бронированных машин, 199 самолетов, 158 вертолетов, 12 кораблей и катеров и еще много техники.

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Ранее в Пентагоне заявили, что российские военные отказываются выполнять приказы и идти в новое наступление против украинских воинов на Донбассе. Случаи невыполнения приказа о наступлении уже были зафиксированы даже на уровне командования батальонов.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022). Документ упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах.

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