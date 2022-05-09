Россия выпустила по Одессе три ракеты 9 мая: есть разрушения и пострадавшие

Ракеты Россия / mil.ru

Российская армия вновь выпустила ракеты по Одесской области. Вечерние обстрелы удалось перехватить ПВО.

Об этом рассказал представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"День прошел относительно спокойно. Грубых нарушений комендантского часа не зафиксировано. Хотя враг продолжает обстреливать наш регион ракетами. Вечером враг снова обстрелял нашу область. Хорошо работают наши ребята из ПВО", - сообщил Братчук.

Спикер Одесской военной администрации не назвал, куда конкретно целили оккупанты, но местное издание "Думская" пишет, что ракета была сбита между Затокой и Сергеевкой.

В ОК "Пивдень" сообщают, что по области нанесен очередной ракетный удар. Три ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Разрушено 5 зданий. Пожар ликвидирован, пострадали 2 человека, которые доставлены в больницу.

"Продолжается разбор завалов, из под которых спасена собака. На месте преступления России против Украины работает следственно-оперативная группа Нацполиции", - говорится в сообщении.

Смотрите онлайн новости Одесса





Читайте также: