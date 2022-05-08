Оккупанты за день выпустили по Одесской области 10 ракет

Одесская и Николаевская область пострадали от ракетных обстрелов РФ / Фото УНИАН

В субботу, 7 мая, российские оккупанты атаковали Одесскую область десятью крылатыми ракетами. Четыре из них были выпущены в области, шесть – по самой Одессе.

Как сообщили в Оперативном командовании Юг, есть попадание в частное предприятие по изготовлению мебели, в жилом районе ударной волной и обломками изуродованы многоэтажные дома рядом.

Еще две ракеты ударили по поврежденной ранее взлетно-посадочной полое и в пункт управления полетами Одесского аэропорта. Пострадавших нет.

По Николаевской области оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты. Трижды был атакован Николаев и пригород реактивными системами залпового огня Смерч. К сожалению, есть пострадавшие.

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Как сообщал Главред, ночью в воскресенье, 8 мая, в Одессе было неспокойно. Много раз объявлялась воздушная тревога, прогремел мощный взрыв. В Оперативном командовании Юг сообщили, что ночью 8 мая украинские военные уничтожили две ракеты типа Х, выпущенные по Одесской области из Черного моря.

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