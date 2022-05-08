В Одессе ночью прогремел мощный взрыв: первые подробности

В Одессе в ночь на 8 мая звучали взрывы / Фото Reuters

Ночью в воскресенье, 8 мая, в Одессе прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, Россия в очередной раз атаковала город ракетами. В это время в Одесской и других областях Украины, кроме оккупированной Херсонщины и Крыма, была объявлена воздушная тревога.

Как передает Суспільне, воздушная тревога в Одессе объявлялась четыре раза за ночь и под утро. Сообщения о взрывах поступили около часа и двух часов ночи.

В Telegram-канале Одесса INFO появились сообщения о том, что вражеские снаряды упали на территории Одесской области. Местные жители писали, что от взрыва в их домах тряслись окна.

Telegram-канал Х***ая Одесса опубликовал видео неба над Одессой прошлой ночью.

Как пишут в соцсетях, неспокойно в ночь на 8 мая было и в Николаеве. Там также звучали взрывы.

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Как сообщал Главред, 7 мая в Одессе стали сообщать о взрывах во время воздушной тревоги. Позже стало известно, что четыре ракеты попали в частное предприятие по изготовлению мебели. В жилом районе ударной волной и обломками изуродовали многоэтажные дома рядом.

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