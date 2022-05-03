Ракета убила, когда бежал предупредить пожилых: отец рассказал о гибели 14-летнего сына в Одессе

Ребенок стал жертвой ракетного удара российских оккупантов по областному центру.
Вследствие ракетного удара по Одессе в понедельник, 2 мая, погиб 14-летний подросток. Ребенок находился на улице, когда российские захватчики атаковали город.
Во вторник, 3 мая, в местных Telegram-пабликах начало распространяться сообщение, написанное якобы отцом погибшего Вячеслава. Мужчина написал, что мальчик погиб, когда бежал предупредить об опасности пожилых людей. Он назвал мальчика героем.
"Вчера погиб мой младший сын от ракетного удара. Он погиб не от того, что после объявления воздушной тревоги укрылся в бункере. Он погиб тогда, когда бежал оповещать пожилых людей, не знакомых с новациями XXI века. Они выжили, а мой сын остался одним из тысячи украинцев героем", – написал мужчина.
Также отец обнародовал фото с убитым ребенком, накрытым простыней.
О гибели ребенка рассказала также одна из пользовательниц Facebook, которая, очевидно, знакома с семьей погибшего. Автор публикации отмечает, что мальчик был сыном военнослужащего. Она также написала, что Вячеслав ценой своей жизни помог выжить пожилым людям, поэтому он навсегда останется героем.
Ракетный удар оккупантов по Одессе
Вечером 2 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе, во время которого попали в объекты городской инфраструктуры. Также была повреждена церковь – там снесло крышу.
Позже стало известно, что в результате атаки погиб 14-летний мальчик и получила тяжелые осколочные ранения девочка.
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал ракетный удар по Одессе местью за 2 мая. Он добавил, что россияне потихоньку начали уничтожать курортный город.
Читайте также:
- Армия РФ в Украине имеет три проблемы, которые не позволяют ей продвигаться - Пентагон
- РФ не сможет втянуть " ПМР "в войну, она промахнулась с" пророссийскостью региона " - The Guardian
- ВСУ пресекли попытку прорыва оккупантов на Донбассе: уничтожено много техники врага