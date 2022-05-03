Ракета убила, когда бежал предупредить пожилых: отец рассказал о гибели 14-летнего сына в Одессе

Отец рассказал о гибели 14-летнего сына в Одессе/ Facebook, ua.depositphotos.com

Вследствие ракетного удара по Одессе в понедельник, 2 мая, погиб 14-летний подросток. Ребенок находился на улице, когда российские захватчики атаковали город.

Во вторник, 3 мая, в местных Telegram-пабликах начало распространяться сообщение, написанное якобы отцом погибшего Вячеслава. Мужчина написал, что мальчик погиб, когда бежал предупредить об опасности пожилых людей. Он назвал мальчика героем.

"Вчера погиб мой младший сын от ракетного удара. Он погиб не от того, что после объявления воздушной тревоги укрылся в бункере. Он погиб тогда, когда бежал оповещать пожилых людей, не знакомых с новациями XXI века. Они выжили, а мой сын остался одним из тысячи украинцев героем", – написал мужчина.

Также отец обнародовал фото с убитым ребенком, накрытым простыней.

Сообщение отца, распространяемое в соцсетях/ Telegram "***вая Одесса"

О гибели ребенка рассказала также одна из пользовательниц Facebook, которая, очевидно, знакома с семьей погибшего. Автор публикации отмечает, что мальчик был сыном военнослужащего. Она также написала, что Вячеслав ценой своей жизни помог выжить пожилым людям, поэтому он навсегда останется героем.

Сообщение из Facebook Luz de Sol

Ракетный удар оккупантов по Одессе

Вечером 2 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе, во время которого попали в объекты городской инфраструктуры. Также была повреждена церковь – там снесло крышу.

Позже стало известно, что в результате атаки погиб 14-летний мальчик и получила тяжелые осколочные ранения девочка.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал ракетный удар по Одессе местью за 2 мая. Он добавил, что россияне потихоньку начали уничтожать курортный город.

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