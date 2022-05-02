Мощный ракетный удар орков по Одессе: спасатели показали последствия

Спасатели показали видео последствий удара по Одессе / facebook.com/kyivcity.gov.ua

В понедельник, 2 мая, российские военные нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли дети. ГСЧС в Telegram продемонстрировала последствия атаки по городу.

Ракетный обстрел по Одессе:

ближе к вечеру в городе прогремел сильный взрыв. Очевидцы сообщили об облаке дыма в небе;

как сообщило оперативное командование "Південь", оккупанты ракетами попали по инфраструктурным объектам и религиозному сооружению города;

стало известно, что ракета попала именно в здание московского патриархата;

согласно уточненной информации, в результате удара погиб 15-летний парень. Также тяжелые ранения получила девушка. С тремя людьми работают психологи;

"Сегодня российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие, убили мальчика, ранили девочку. У нее осколочные ранения. Для чего это? Чем российскому государству угрожали эти дети и это общежитие? Вот так они воюют, вот и все", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Главред писал о том, что в Одессе вечером, 2 мая, прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли по городу ракетный удар. Зафиксированы попадания в объекты городской инфраструктуры. Повреждено религиозное сооружение. В Одесской областной военной администрации заявили, что есть раненые и погибшие.

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