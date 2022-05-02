Это месть: в СНБО высказались о сегодняшних ракетных ударах по Одессе

Данилов об ракетном ударе По Одессе: это месть / Фото Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал сегодняшний ракетный удар по Одессе местью за 2 мая. Он добавил, что россияне потихоньку начали уничтожать курортный город.

"Что касается церкви. Там снесло крышу после этой атаки. Есть погибшие и раненые. Это должно быть месть за 2 мая", - сказал Данилов в эфире общенационального телемарафона.

Секретарь СНБО выразил недоумение, почему россияне, которые якобы любят Одессу, начали ее уничтожать.

Ранее Главред писал о том, что в Одессе вечером, 2 мая, прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли по городу ракетный удар. Зафиксированы попадания в объекты городской инфраструктуры. Повреждено религиозное сооружение. В Одесской областной военной администрации заявили, что есть раненые и погибшие.

Ракетный удар по аэропорту в Одессе

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявлял, что российские оккупанты 30 апреля вечером нанесли ракетный удар по Одесскому аэропорту. Произошли взрывы, из-за которых была разрушена взлетная полоса. Ремонту она не подлежит

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщал, что ракетный удар по аэропорту в Одессе был нанесен с оккупированного Крыма. Пострадавших нет.

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