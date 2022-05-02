Оккупанты РФ нанесли ракетный удар по Одессе: ракета попала в одно из религиозных сооружений

Есть раненые и погибшие.
В Одессе в понедельник, 2 мая, произошел взрыв. Предположительно, российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры.
В Одессе вечером, в 2 мая, прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли по городу ракетный удар. Зафиксированы попадания в объекты городской инфраструктуры. Повреждено религиозное сооружение. Сведения о пострадавших выясняются.
Есть раненые и погибшие.
Руководитель Одесской ОВА Максим Марченко сказал, что есть раненые и погибшие.
"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, погибшие и раненые", - подчеркнул Марченко.
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Автор: Андрей Ганчук