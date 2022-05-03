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РФ не сможет втянуть "ПМР" в войну, она промахнулась с "пророссийскостью региона" – The Guardian

3 мая 2022, 11:16

Провокациями в Приднестровье РФ готовила почву для вовлечения региона в войну с Украиной. Однако реакция жителей непризнанного государства была противоположной.

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РФ не сможет втянуть "ПМР" в войну – The Guardian/ Reuters, УНИАН

Страна-агрессор Россия рассчитывала на то, что провокационные взрывы в Приднестровье помогут втянуть непризнанную "Приднестровскую молдавскую республику" в войну против Украины. Однако эти взрывы лишь спровоцировали волну страха и паники среди жителей региона, которые начали массово покидать территорию "ПМР".

Много приднестровцев выехали в Молдову, а некоторые даже дальше, пишет The Guardian. Причиной выезда стал именно страх того, что их регион может быть втянутым в войну. При этом мужчины также опасаются, что будут мобилизованы в армию.

По мнению ряда экспертов, провокации РФ со взрывами были ориентированы на то, чтобы страна-агрессор могла открыть новый фронт в сторону либо Кишинева, либо Одессы. Однако Кремль серьезно просчитался, переоценив уровень пророссийскости сепаратистского региона.

Также отмечается, что местная элита в Приднестровье сейчас оказалась "между двумя огнями". Ведь с одной стороны РФ их поддерживает постоянными вливаниями (например, обеспечивает сепаратистов бесплатным газом), а с другой стороны они не желают открыто поддерживать развязанную Россией против Украины войну. Именно поэтому лидеры непризнанной "ПМР" пытаются сейчас молчать и быть осторожными – они не одобряют войну, но и не критикуют открыто военную агрессию России.

По словам Валериу Паша с молдавского аналитического центра Watchdog, Кремль во время своей попытки создать напряжение в Молдове переоценил промосковские настроения ее жителей.

Провокации России в Приднестровье

Напомним, 25 апреля около 17:45 в столице непризнанной "Приднестровской молдавской республики" – городе Тирасполь – прогремела серия взрывов. Они произошли в помещении, где расположены офисы местного "Министерства государственной безопасности" и филиала российской "Федеральной Службы безопасности" в ПМР".

После этого в ГУР Минобороны Украины заявили, что эти взрывы – спланированная провокация российских спецслужб. Это подтверждается, в частности, тем, что для руководства Приднестровья они не стали неожиданностью – те еще за несколько дней к ним готовились.

После взрывов в Тирасполе в Молдове заявили, что такие события – это повод для создания напряженности в регионе. В связи с этими событиями Служба безопасности страны созвала срочное заседание.

Затем украинская разведка сообщила, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью и рассылает СМС с предупреждением якобы от ВСУ, планируя обвинить в обстрелах Украину.

Также сообщалось, что на территории так называемой "ПМР" готовятся к концентрации военных сил для дальнейшей атаки в сторону Одессы. В Крыму готовят самолеты и вертолеты для переброски воинских подразделений в Приднестровье.

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