Россия готовит ракетный удар по Приднестровью – украинская разведка/ УНИАН

Россия готовится ударить ракетами по территории непризнанной "Приднестровской молдавской республики". А чтобы сразу отвести от себя подозрение, страна-агрессор подготовила провокацию против Украины – россияне отправляют жителям "ПМР" сообщения якобы от ВСУ и украинских спецслужб, в которых предупреждают о ракетных и артиллерийских атаках.

В фейковом сообщении жителей Приднестровья призывают эвакуироваться. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Текст фейкового сообщения, которое получают жители "ПМР", имеет следующее содержание:

"Служба Безопасности Украины настойчиво рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла мирным жителям, однако люди, которые остались в городах, будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без уведомления. Ровно в 19:00 будет проведен ракетный и артиллерийский обстрел объектов на территории республики".

Жители "ПМР" получают сообщение такого содержания/ Иллюстрация ГУР Минобороны Украины

При этом в украинской разведке отмечают, что такие сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими информационными ресурсами.

В ГУР Минобороны заявили, что Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям.

"Подобные фейки и инциденты, которые предположительно произойдут на территории "ПМР", являются ничем иным, как очередной провокацией российских спецслужб против Украины и Молдовы", – отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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