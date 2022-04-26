Фронт на Одесчине и отвод внимания от Мариуполя: в СНБО назвали цель провокации РФ в Приднестровье

Провокации России в Приднестровье - составляющая часть войны против Украины, - СНБО / УНИАН

Россия запустила провокации в оккупированном Приднестровье, чтобы открыть дополнительный фронт в Одесской области. При такой ситуации Вооруженным силам Украины придется перебрасывать войска в этом направлении, ослабляя позиции в Николаевской области. Также оккупанты пытаются оправдать свои агрессивные действия против украинского государства и преступления в Мариуполе. В городе снова нашли братские могилы. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Как сообщает пресс-служба Центра, российские провокации реализованы российской ФСБ для того, чтобы открыть фронт в Одесской области. Тогда украинские войска вынуждены будут перебросить свои силы в этом направлении, ослабив позиции на Николаевщине.

Читайте такжеВоевать с Украиной не готовы: войска РФ думали атаковать с Приднестровья, но план провалился"Провокации РФ в Приднестровье осуществлены ФСБ РФ с целью открыть дополнительный фронт в Одесской области. Такая ситуация заставит ВСУ перетянуть силы в этом направлении, ослабив их в Николаевской области", - указано в сообщении.

Вторая причина провокаций – попытка российских оккупантов оправдать свои действия в Украине.

"Сбросив обстрелы в Тирасполе на ВСУ, Россия, "спасая своих", оправдывает вторжение в Украину и смерти тысяч своих солдат", - отметили в СНБО.

В ведомстве полагают, что еще одной причиной может быть отвод внимания от ситуации в Мариуполе. В городе нашли еще одни братские могилы.

"Таким образом РФ "заметает следы" своих военных", - сказали в Центре.

Также в СНБО уточнили, что непризнанный анклав Приднестровье в данной ситуации будет действовать по примеру республики Беларусь – "поддержка РФ без вступления в активную фазу войны".

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Ситуация в Приднестровье

В оккупированном Россией Приднестровье 25 апреля произошли взрывы. Их зафиксировали в здании так называемого "Министерства государственной безопасности" "Приднестровской Молдавской республики ( захваченная Россией территория Молдовы, - ред.).

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что это провокация российских спецслужб. Под обстрел попал и филиал ФСБ в "ПМР". В ГУР полагают, что Россия может устроить другие теракты в Тирасполе и на прочих оккупированных территориях.

26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района в Приднестровье случилось два взрыва. Были взорваны ретрансляционные вышки. Выведены из строя 2 мощные антенны, транслировавшие российские радиостанции.

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