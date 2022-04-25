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Атака на "МГБ Приднестровья": в Тирасполе прогремели взрывы

25 апреля 2022, 19:28

В результате взрывов были выбиты окна на верхних этажах. Из помещений валит дым.

В "ПМР" прогремели взрывы / point.md

В понедельник, 25 апреля, в подконтрольной РФ непризнанной "Приднестровской молдавской республике" прогремели взрывы.

Серия взрывов прогремела в здании так называемого "министерства государственной безопасности" ПМР, сообщают в местных СМИ, территория вокруг объекта оцеплена.

В результате взрывов были выбиты окна на верхних этажах. Из помещений валит дым.

По предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ (ручной противотанковый гранатомёт).

Возле здания лежат пустые тубусы от реактивных противотанковых гранат РПГ-18 и РПГ-27.

/ point.md

Информации о жертвах и пострадавших нет.

/ point.md

Как уточняется, РПГ-27 находится на вооружении всего четырех армий: российской, иорданской, Габона и все того же Приднестровья.

Что известно о планах РФ по Приднестровью

Ранее сообщалось о том, что Россия намерена оккупировать Донбасс и южную часть Украины.

Заместитель командующего Центрального военного округа РФ, которого цитируют российские СМИ, заявил, что российская армия в ходе "второго этапа спецоперации" должна установить "полный контроль над Донбассом", а это "позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ".

А "контроль над югом Украины даст ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", заявил замкомандующего ЦВО.

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Приднестровье ПМР
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