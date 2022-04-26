Войска России в Приднестровье приведены в полную боеготовность – Генштаб

Россия мобилизовала свои войска в Приднестровье / Reuters

Российские войска в оккупированном РФ Приднестровье приведены в состояние полной боевой готовности. Силовые структуры перевели на усиленный режим несения военной службы. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно оперативным данным Генштаба на 18:00 26 апреля, военные подразделения России на территории так называемой "Приднестровской Молдавской республики" приведены в состояние полной боевой готовности. На усиленном режиме несения военной службы и силовые структуры, которые находятся в анклаве.

"На территории Приднестровья подразделения оперативной группы российских войск приведены в полную боевую готовность, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы", - подчеркнули в Генштабе.

Ситуация в Приднестровье

В захваченном Россией Приднестровье 25 апреля случились взрывы. Они были зафиксированы в здании "Министерства государственной безопасности" "Приднестровской Молдавской республики" (захваченная Россией территория Молдовы, - ред.).

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сделали заявление о том, что это провокаций ФСБ. Под обстрелом оказался и филиал российской федеральной службы безопасности в "ПМР". Как утверждают в украинской разведке, Россия может устроить другие теракты в Тирасполе и на прочих захваченных территориях.

На следующий день, 26 апреля, случился взрыв в поселке Маяк Григориопольского района в Приднестровье. Произошел взрыв ретрансляционных вышек. В итоге были выведены из строя 2 мощные антенны, которые транслировали радиостанции из России.

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