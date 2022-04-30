Оккупанты пугают жителей Приднестровья угрозой с Украины

Оккупанты продолжают распространять фейки / скриншоты из видео

Россия продолжает нагнетать ситуацию и прибегать к распространению фейков - так, на Бессарабском направлении российские военные рассказывают населению Приднестровья об угрозе со стороны Украины, сообщает Facebook-страница Генерального штаба ВСУ.

"На Бессарабском направлении оккупанты распространяют дезинформацию об угрозе населению Приднестровского региона Республики Молдова со стороны Украины.",- пишет пресс-служба Генштаба.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия меняет тактику и пытается устранить то, что сдерживает ее прогресс в наступлении на Украину. Обессиленные российские подразделения, которые безуспешно пытались осуществлять наступление на северо-востоке Украины, были вынуждены объединить и передислоцировать.

Ранее военный эксперт Валентин Бадрак отмечал, что у России уже нет шансов выиграть войну против Украины. Но проигрыш может затянуться на годы.

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