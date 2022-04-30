РФ планирует устранить то, что сдерживает наступление: разведка Британии рассказала о планах Кремля

Битанская разведка рассказала о планах Кремля/ Reuters

Россия меняет тактику и пытается устранить то, что сдерживает ее прогресс в наступлении на Украину.

В частности, армия РФ пытается географически сосредоточить свои силы. Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании со ссылкой на разведку.

"Россия надеется преодолеть проблемы, которые ранее сдерживали ее вторжение, географически сосредоточив боевую мощь, сократив линии снабжения и упростив командование и управление", – говорится в сообщении.

Однако РФ всё еще имеет значительные проблемы, отмечают в британской разведке. Армия страны-агрессора была вынуждена объединить и передислоцировать те подразделения, которые осуществляли безуспешные попытки наступления на северо-востоке Украины. Эти подразделения были истощены и разрознены, а многие военные деморализованы.

Отмечается, что всё еще остаются недостатки тактической координации в российских войсках.

"Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная воздушная поддержка не позволили России полностью использовать свою боевую массу, несмотря на локальные улучшения", – отмечают в разведке Британии.

Ранее военный эксперт Валентин Бадрак отмечал, что у России уже нет шансов выиграть войну против Украины. Но проигрыш может затянуться на годы.

Напомним, по словам военного аналитика, российские оккупанты будут продолжать наступление, прежде всего, на Донбассе. В частности, армия РФ будет двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Однако сначала нужно захватить Северодонецк. Существует серьезная угроза, что этот город оккупанты с помощью массированных обстрелов могут превратить во "второй Мариуполь".

Читайте также: