"РФ может сложить оружие и капитулировать": Данилов рассказал о двух вариантах завершения войны

Данилов рассказал о двух вариантах завершения войны/ УНИАН, Reuters

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, есть два варианта завершения войны в Украине – военный и политический.

С военной точки зрения то, как и когда завершится война, будет зависеть от украинской армии. Об этом Данилов рассказал в интервью изданию Радио Свобода.

В то же время он подчеркнул, что не стоит рассчитывать, что война завершится уже завтра.

"Я не сторонник того, чтобы называть какую-то дату окончания войны. Более того, я говорю, что это будет сложный бой, это сложная война, и рассчитывать, что все закончится завтра-послезавтра, мы не можем", – подчеркнул секретарь СНБО.

Что касается политического завершения войны, то этот сценарий зависит от российского диктатора Владимира Путина.

"Он может закончить войну в любой момент, подписав капитуляцию, сложив оружие, забрав своих военных, чтобы наше войско не отправляло их в полиэтиленовых черных пакетах их родным и близким", – отметил Данилов.

Ранее военный эксперт Валентин Бадрак назвал три сценария окончания войны. По его словам, война могла бы закончиться быстро, если бы в РФ уничтожили бы Путина. Однако пока нет признаков, что готовится его ликвидация.

Напомним, Польша передала Украине военной техники для защиты от российской агрессии уже на сумму 7 миллиардов злотых (по курсу по состоянию на 29 апреля это около 47,8 миллиардов гривен). Танков, которые Украина получила от страны-соседки, хватит на оснащение двух танковых бригад.

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