РФ устраивает провокации над Черным и Балтийским морем: НАТО перехватывает самолеты агрессора

НАТО перехватывает самолеты РФ / ac.nato.int

Начиная с 26 апреля радары НАТО зафиксировали несколько нераспознанных самолетов над Балтийским и Черным морем.

При этом истребители НАТО, размещенные в Балтии и Черноморском регионе, "много раз" за последние четыре дня поднимались для перехвата российских самолетов рядом с воздушным пространством стран-членов, сообщила пресс-служба командования воздушных сил Альянса.

Отмечается, что объединенные центры управления воздушными операциями в Удеме (Германия) и Торрехоне (Испания) подняли истребители в регионах для перехвата и идентификации этих самолетов.

"Истребители быстрого реагирования из Польши, Дании, Франции и Испании в разное время, начиная со вторника, поднимали в воздух в Балтии для обеспечения воздушного пространства союзников. В Черноморском регионе поднимали истребители быстрого реагирования Румынии и Британии для идентификации неизвестных объектов, приближавшихся к воздушному пространству союзников", - добавили в НАТО.

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Ранее сообщалось о том, что Североатлантический альянс готов поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии на протяжении многих лет. И такая помощь будет включать в себя, в частности, предоставление странами-членами НАТО современного вооружения.

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