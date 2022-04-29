"К 9 мая произойдут решающие события": военный эксперт назвал три сценария окончания войны

Военный эксперт назвал три сценария окончания войны/ Фото УНИАН

Дальнейшее развитие войны в Украине зависит от нескольких факторов. Первый из них – насколько украинской армии удастся нанести поражение российским войскам во время битвы за Донбасс.

Второй аспект, который будет влиять на ход войны – насколько качественное и мощное оружие Украине предоставит Запад. Также на развитие событий повлияет то, насколько возможной будет силовая деблокада Мариуполя. Об этом рассказал писатель, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак во время чата на Главреде.

По его словам, есть три сценария завершения войны России против Украины. Один из них предполагает ликвидацию Путина его же окружением в России – и это было бы самым быстрым способом завершить войну. Однако пока нет признаков, что готовится ликвидация российского диктатора.

Три сценария завершения войны

Первый сценарий предполагает, что на территории Украины останется часть войск России, а Путин при таких условиях будет переходить к обсуждению перемирия.

"Если Украина и мир позволят Путину сохранить лицо в этой войне, он оставит часть войск на территории Украины (причем я имею в виду не только Крым и оккупированные территории Донбасса, а еще и, например, сухопутный коридор до Крыма) и будет переходить к перемирию", – отмечает Валентин Бадрак.

За вторым сценарием Путин даст команду российским войскам окопаться на позициях на тех территориях, где они сейчас находятся. Если это произойдет, то война может перейти в затяжную форму, ведь захватчиков будет труднее выбить с оккупированных территорий.

"Тогда украинским войскам придется буквально выдалбливать россиян с Юга и Востока Украины силовым путем. Но при этом время будет играть на руку Украине", – отмечает военный эксперт.

Читайте такжеКрах Путина и исход битвы за Донбасс: Гордон сделал прогноз по войне России против УкраиныТретий сценарий – не основной, но возможный – предполагает ликвидацию Путина его же окружением. Однако при этом не стоит надеяться, что его преемник будет вести кардинально другую политику в отношении Украины. Если после ликвидации Путина его пост займет кто-то из его окружения, он может продолжить вести антиукраинскую политику.

"Но при этом у нас появится возможность быстрее закончить войну путем переговоров и добиться вывода российских войск хотя бы на те позиции, которые они занимали еще 23 февраля, а, возможно, даже из Крыма и ОРДЛО", – отмечает эксперт.

Бадрак отмечает, что то, какой из этих сценариев сработает, в большой степени будет зависеть от того, как будут развиваться события до 9 мая.

Однако, по его словам, наиболее вероятными по состоянию на это время выглядят первые два сценария, ведь "пока нет признаков того, что Путина могут разорвать прямо сейчас". Ликвидировать российского диктатора могут позже, когда РФ начнет трещать по швам под действием санкций.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Юга Украины российские оккупанты планируют создать квазиобразование под названием "Южная Русь". С причиной в Кремле решили не заморачиваться, а повторили штамп 2014 года о "бандеровцах", чем пытались легитимизировать захваченные территории Донбасса, на которых образовали "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия ищет оправдания своей неудачи в Украине. Он добавил, что Москва не может добиться поставленных целей и находится в отчаянном положении.

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