Байден / скриншот

Президент США Джо Байден заявил, что Россия ищет оправдание своей неудачи в Украине.

Он добавил, что Москва не может добиться поставленных целей.

"Россия находится в отчаянном положении. Они понимают, что не смогут добиться поставленных целей. Мне кажется, это отражение этой неудачи", - сказал Байден.

По его словам, в неудачах России в Украине нет ничего удивительного. Москва не хочет признать, что украинский народ способен противостоять российской агрессии с помощью США и союзников.

"Они (Россия - ред.) утверждают, что Россия борется со всем НАТО. Они ищут оправдание своей неудачи", - добавил американский президент.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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