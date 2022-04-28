Байден выступил со срочным заявлением по поводу войны в Украине

В Конгресс направлена заявка на выделение дополнительных средств на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине.
Президент США Джо Байден 28 апреля выступил с новым заявление по поводу полномасштабной войны России против Украины.
Байден выразил свою поддержку украинцам, которые защищают свою землю от российских захватчиков.
Важные заявления Байдена:
Президент США заявил, что "если мы будем бездействовать, то ситуация в Украине будет только ухудшаться".
По мнению Байдена, Путин может положить конец этой войне в любой момент, ведь именно Россия является агрессором.
"Пока российская агрессия будет продолжаться, мы будем продолжать оказывать военную помощь Украине. Оружие, о котором мы заявляли две недели назад, уже в Украине", - заявил Байден.
В Конгресс направлена заявка на выделение дополнительных средств на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине.
В Конгресс направлен проект закона о конфискации активов российских олигархов и их передаче Украине.
"Заявления России о том, что против нее воюет НАТО, не что иное, как попытка оправдания своего провала в Украине", - добавил Байден.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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