Байден выступил со срочным заявлением по поводу войны в Украине

Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден 28 апреля выступил с новым заявление по поводу полномасштабной войны России против Украины.

Байден выразил свою поддержку украинцам, которые защищают свою землю от российских захватчиков.

Важные заявления Байдена:

Президент США заявил, что "если мы будем бездействовать, то ситуация в Украине будет только ухудшаться".

По мнению Байдена, Путин может положить конец этой войне в любой момент, ведь именно Россия является агрессором.

"Пока российская агрессия будет продолжаться, мы будем продолжать оказывать военную помощь Украине. Оружие, о котором мы заявляли две недели назад, уже в Украине", - заявил Байден.

В Конгресс направлена заявка на выделение дополнительных средств на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине.

В Конгресс направлен проект закона о конфискации активов российских олигархов и их передаче Украине.

"Заявления России о том, что против нее воюет НАТО, не что иное, как попытка оправдания своего провала в Украине", - добавил Байден.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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