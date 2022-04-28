УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Нацизм" и "бандеровцы": оккупанты РФ планируют создать в Украине "Южную Русь"

28 апреля 2022, 20:41

В Кремле решили не заморачиваться и повторили штамп 2014 года о "бандеровцах", чтобы легитимировать новое квазиобразование.

Российские военные в Мариуполе 24.02.2022
В РФ готовят новый сценарий для захваченных территорий / Reuters

На временно оккупированных территориях южной Украины российские оккупанты планируют создать квазиобразование под названием "Южная Русь".

Об этом идет речь в перехваченном Радио Свобода документе под названием "Манифест Южнорусского народного Собора".

С причиной в Кремле решили не заморачиваться, а повторили штамп 2014 года о "бандеровцах", чем пытались легитимировать захваченные территории Донбасса, на которых образовали "ДНР" и "ЛНР".

Новый сценарий Кремля для Украины

Документ начинается с объяснений, что государство Украина после свержения "законно избранного президента" в 2014 году якобы "потеряло легитимность в пределах УССР".

"В ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины со стороны бывшего Государства Украина мы, в лице Южнорусского народного Собора берем власть в свои руки и учреждаем новое государство Южная Русь", - говорится в "манифесте".

Далее в документе отмечается, что так называемая "Южная Русь" является "наследницей Киево-Новгородской Руси, Запорожской Сечи", так называемой "Новороссии времен Екатерины Великой" и УССР.

"Мы строим свое государство на основе понимания исторического и генетического родства и единства триединого русского народа украинцев, белорусов и русских, братской дружбы и взаимопомощи", – подчеркивают авторы "манифеста".

Православие называют "фундаментом нашей культуры и идентичности", при этом украинский язык называют "наречием": "Признаем русский язык, так же как и украинское наречие, родным и языком межнационального общения, при равенстве всех языков и народностей".

Создание "Южной Руси": что планируют в РФ

Главной целью так называемой "Южной Руси" авторы называют "достижение и защиту мира", "полное искоренение нацизма и бандеровщины". Они также анонсируют проведение "всенародного референдума".

"Мы признаём свободу и право волеизъявления крымчан, признаём выбор Донбасса. Государство Южная Русь также после переходного периода будет существовать и действовать на основе всеобщего, открытого для наблюдателей всех стран, волеизъявления народа через всенародный референдум", – говорится в тексте "манифеста".

При этом в документе не уточняется, на каких именно территориях Украины планируется образовать "Южную Русь".

Кто состряпал "Манифест Южнорусского народного Собора"

Метаданные документа под названием "Манифест Южнорусского народного Собора" помогли установить предполагаемого автора, Романова Романа Николаевича, и дату его создания – 16 апреля.

Через метаданные документа можно также установить, к какой организации принадлежит компьютер, на котором он был создан. Это – "ППП "Единая Россия".

Человек с таким ФИО действительно имеет прямое отношение к правящей в РФ пропутинской партии. Роман Николаевич Романов – заместитель председателя центрального исполнительного комитета "Единая Россия". Окончил исторический факультет Томского педагогического университета, где затем преподавал. Возглавляет также высшую партийную школу "Единой России".

Читайте такжеОккупанты отступили с потерями на двух направлениях: ВСУ зачищают пригород Харькова

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще:

viber
оккупация война России и Украины
Реклама
Популярное
Везунчики по жизни: названы знаки с сильным ангелом-хранителемВезунчики по жизни: названы знаки с сильным ангелом-хранителем Начались самые тяжелые бои: астролог составил гороскоп для Украины и назвал даты завершения войныНачались самые тяжелые бои: астролог составил гороскоп для Украины и назвал даты завершения войны Ударят заморозки: синоптики назвали самые холодные дни в маеУдарят заморозки: синоптики назвали самые холодные дни в мае Путин допустил 3 ошибки наступая на Донбасс и юг Украины: теперь он останется без армии - экспертПутин допустил 3 ошибки наступая на Донбасс и юг Украины: теперь он останется без армии - эксперт "Половина - в плену, половина 200-е": узнав о потерях, целый полк оккупантов отказался воевать в Украине"Половина - в плену, половина 200-е": узнав о потерях, целый полк оккупантов отказался воевать в Украине
Поддержите Главред

Последние новости

20:49

Россия ищет оправдание своей неудачи в Украине - Байден

20:45

Арестович уточнил, где сейчас сосредоточены силы российских войскВидео

20:41

"Нацизм" и "бандеровцы": оккупанты РФ планируют создать в Украине "Южную Русь"Видео

20:29

Переход Меркурия в знак Тельца 7-12 мая: кому из знаков стоит быть осторожными

20:26

Все в дыму: оккупанты запустили по Киеву две ракетыВидео

Реклама
20:05

Лидер группы Друга ріка Харчишин показал, что осталось от его дома после рашистских обстреловВидео

19:56

Неожиданный диагноз: психолог рассказала о внутреннем конфликте у Путина

19:52

Выбиты зубы и связаны руки: под Киевом нашли изуродованное оккупантами тело 29-летнего военногоВидео

19:44

На Запорожье взорвали мост, которым оккупанты возили технику из Крыма: у россиян началась паника

19:37

Оккупанты отступили с потерями на двух направлениях: ВСУ зачищают пригород ХарьковаВидео

19:37

Россия рискует развязать европейскую войну, которую она никогда не выиграетмнение

18:58

Облегчили задачу ВСУ: в РФ у границы с Украиной столкнулись два военных вертолетаВидео

18:56

Меткий выстрел снайпера: боец ВСУ показал результат ночной "охоты" на рашистовВидео

18:54

Наступают тяжелые времена: четыре знака зодиака могут остаться на мели до конца 2022 года

18:31

Домой вернулись 13 офицеров и 20 солдат ВСУ: Украина провела новый обмен пленнымиВидео

18:26

Байден выступил со срочным заявлением по поводу войны в УкраинеВидео

18:19

Начальник Генштаба РФ Герасимов лично прибыл в Изюм командовать войной – СМИ

18:13

Правда глаза колет: Максим Галкин уволен с Первого канала за критику Путина и войны в Украине

18:04

У домработницы Медведчука во время обыска изъяли полмиллиона долларовВидео

17:58

Груз 200 для Севастополя: ВСУ ликвидировали командира из разведбата морпехов РФ

Реклама
17:45

"Война может затянуться на годы": НАТО готово всё это время поддерживать Украину в борьбе с РФВидео

17:41

Фомина неделя 2022: значение каждого дня, запреты и традиции

17:33

"Война против Украины – только начало": Зеленский назвал финальную цель РФВидео

17:29

"Ядерная дубина" Путина заржавела: почему Европа перестала бояться бункерного дедамнение

17:24

Самый вкусный и полезный завтрак за 2 минуты: простейший рецепт приготовленияВидео

17:19

Популярная российская рок-группа отказалась выступать "Za президента" в Омске

17:17

Истребители, ЗРК Patriot и комплексы NASAMS: в ВСУ назвали вооружения для закрытия неба над Украиной

17:02

Зверства в Буче: разоблачены 10 извергов из армии РФ, пытавших беззащитных мирных жителейФото

16:57

"Трусы и паникеры": офицеры РФ расстреливают отказывающихся идти в наступление орковВидео

16:40

Как сделать свой дом в 10 раз лучше за 10 минут: лайфхаки

16:23

"РФ будет что-то среднее между КНДР и Ираном": экономист сказал, когда треснет экономика РоссииВидео

16:22

"Ввод войск" Польши по согласованию с США: в РФ сочинили фейк о "разделе Украины"Видео

16:16

Россия собралась "присоединить" Херсон к захваченному Крыму, референдума по "ХНР" не будет – мэрВидео

16:10

Магнит финансовой удачи: как правильно считать деньги, чтобы привлечь богатствоВидео

16:00

"Не заживет рана, прости": Тина Кароль поделилась редким фото со своим мужем и сыном

15:30

Оккупанты целую ночь бомбили военный госпиталь в Мариуполе, под завалами много погибшихВидео

15:22

"Я считаю, что это безопаснее сейчас": Андрей Макаревич лишил сына российского гражданства

15:17

Почему Украине выгодно первой ударить по Приднестровьюмнение

15:14

День Победы 2022 в Украине: отменят ли этот праздник

15:12

Приметы на 29 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
14:52

РФ собралась атаковать Одессу с Приднестровья: на аэродром под Тирасполь бросят десант с Крыма – СМИВидео

14:48

"Либо мы проиграем в Украине, либо начнется Третья мировая": Симоньян выдала планы ПутинаВидео

14:24

Украина будет бить по складам и базам убийц в России – ПодолякВидео

14:19

"Из 250 сразу же выкосило половину": кадыровцы бегут из Рубежного, а россияне едут домой в пакетахВидео

13:58

"Путин уважает силу": бывший замглавкома НАТО в Европе призвал Запад быть готовым к войне с РоссиейВидео

13:37

Угроза от Российской империи закончится не с Путиным, а только вместе с ней самоймнение

13:07

Шёл по заминированных полях, но собаку не бросил: украинец чудом добрался из Мариуполя в Запорожье

12:53

"Сифилис, который выдает себя за веснушки": Михаил Кацурин рассказал про "денацификацию" Бердянска

12:46

Войска России в Донецкой области казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен – СШАВидео

12:40

Немецкий парламент поддержал предложение отправлять в Украину тяжелое оружиеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять