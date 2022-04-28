"Нацизм" и "бандеровцы": оккупанты РФ планируют создать в Украине "Южную Русь"

В РФ готовят новый сценарий для захваченных территорий / Reuters

На временно оккупированных территориях южной Украины российские оккупанты планируют создать квазиобразование под названием "Южная Русь".

Об этом идет речь в перехваченном Радио Свобода документе под названием "Манифест Южнорусского народного Собора".

С причиной в Кремле решили не заморачиваться, а повторили штамп 2014 года о "бандеровцах", чем пытались легитимировать захваченные территории Донбасса, на которых образовали "ДНР" и "ЛНР".

Новый сценарий Кремля для Украины

Документ начинается с объяснений, что государство Украина после свержения "законно избранного президента" в 2014 году якобы "потеряло легитимность в пределах УССР".

"В ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины со стороны бывшего Государства Украина мы, в лице Южнорусского народного Собора берем власть в свои руки и учреждаем новое государство Южная Русь", - говорится в "манифесте".

Далее в документе отмечается, что так называемая "Южная Русь" является "наследницей Киево-Новгородской Руси, Запорожской Сечи", так называемой "Новороссии времен Екатерины Великой" и УССР.

"Мы строим свое государство на основе понимания исторического и генетического родства и единства триединого русского народа украинцев, белорусов и русских, братской дружбы и взаимопомощи", – подчеркивают авторы "манифеста".

Православие называют "фундаментом нашей культуры и идентичности", при этом украинский язык называют "наречием": "Признаем русский язык, так же как и украинское наречие, родным и языком межнационального общения, при равенстве всех языков и народностей".

Создание "Южной Руси": что планируют в РФ

Главной целью так называемой "Южной Руси" авторы называют "достижение и защиту мира", "полное искоренение нацизма и бандеровщины". Они также анонсируют проведение "всенародного референдума".

"Мы признаём свободу и право волеизъявления крымчан, признаём выбор Донбасса. Государство Южная Русь также после переходного периода будет существовать и действовать на основе всеобщего, открытого для наблюдателей всех стран, волеизъявления народа через всенародный референдум", – говорится в тексте "манифеста".

При этом в документе не уточняется, на каких именно территориях Украины планируется образовать "Южную Русь".

Кто состряпал "Манифест Южнорусского народного Собора"

Метаданные документа под названием "Манифест Южнорусского народного Собора" помогли установить предполагаемого автора, Романова Романа Николаевича, и дату его создания – 16 апреля.

Через метаданные документа можно также установить, к какой организации принадлежит компьютер, на котором он был создан. Это – "ППП "Единая Россия".

Человек с таким ФИО действительно имеет прямое отношение к правящей в РФ пропутинской партии. Роман Николаевич Романов – заместитель председателя центрального исполнительного комитета "Единая Россия". Окончил исторический факультет Томского педагогического университета, где затем преподавал. Возглавляет также высшую партийную школу "Единой России".

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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