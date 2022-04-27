Россия на грани и может вести войну высокой интенсивности всего несколько недель – Валентин Бадрак

У России нет шансов выиграть войну против Украины, убежден военный аналитик / УНИАН

На сайте Главред состоялся чат с писателем, военным экспертом, директором Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентином Бадраком. Общаясь с читателями, он назвал три сценария, по которым в дальнейшем могут развиваться события на театре боевых действий в Украине, и рассказал, сколько еще продлится война, каковы слабые места России, какие ракетные комплексы РФ больше не в состоянии производить, а также почему гибель крейсера "Москва" стала страшным ударом по психике Путина. Кроме того, гость Главреда рассказал, почему Владимир Путин подлежит физической ликвидации, когда закончится война в Украине, а также что может спасти Россию и не дать ей исчезнуть с карты мира.

Представляем стенограмму чата с Валентином Бадраком.

polit_ua: Прошло уже два месяца войны в Украине. Что, по вашим оценкам, этот период изменил для России, что для Украины? Ваш краткий итог этих двух месяцев?

Валентин Бадрак: Прежде всего, за эти два месяца Украина доказала всему миру, что обладает чрезвычайно мощной армией. Также Украина убедила мир в том, что ее необходимо как можно лучше вооружить, ведь именно так можно победить зло, которое сегодня отождествляется с режимом Путина.

Мощность украинской армии стала шоком и для России. Москва поражена тем, что, как оказалось, существует украинская национальная идея, украинское общество и украинская нация. Она шокирована также и уровнем поддержки, которую Запад предоставил Украине. Речь идет о поддержке и оружием, и санкциями. Что касается последних, то в России были убеждены, что санкции не будут действительно масштабными и болезненными.

Тектонические сдвиги, которые за эти два месяца произошли в Украине, укрепили ее и создали широкие перспективы для ее развития. Зато все то, что в течение двух месяцев происходило в России и продолжается сейчас, разоблачило деградацию этой страны не только в сфере обороны, но и в сфере экономики, новейших технологий, науки, техники, а особенно политики. Собственно, именно та политика, которая проводится в России, и привела к полной деградации российского общества. В итоге ситуация сложилась такая, что Россия на грани распада.

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Денис: Почему, на ваш взгляд, провалился путинский блицкриг, и "маленькая победоносная война" не удалась? Кроме сопротивления Украины и нашей армии... То есть какие ошибки допустила сама Россия, что с ее стороны пошло не так?

Валентин Бадрак: Осуществляя вторжение в Украину, Россия не ожидала, что ей придется воевать. Ведь не секрет, что, отправляясь в Украину, российские солдаты вместо сухпайков взяли парадную форму, чтобы в ней маршировать на параде победы в Киеве. Более того, российская армия захватила с собой даже оркестр!

Россия совсем не ожидала, что украинская армия окажется настолько сильной, и что ей придется воевать в Украине так долго.

Еще в самом начале вторжения, в феврале, было понятно, что, если Россия увязнет в Украине хотя бы на неделю, это запустит необратимые процессы внутри самой РФ. А она увязла здесь на два месяца. Так что разрушительные процессы в Российской Федерации уже начались, и она неустанно движется к распаду.

Предотвратить развал России может лишь физическое уничтожение Путина и ликвидация путинского режима.

В таком случае у России появится шанс обновиться, трансформироваться. Конечно, все это будет происходить на фоне полного вывода российских войск с территории Украины, в том числе из Крыма и Донбасса. Потому что в таком случае может произойти столь нужное России ослабление западных санкций, и у нее появится возможность выжить.

В противном случае для России все сложится очень печально.

Главред: Почему российское руководство вообще приняло это фатальное для России решение? Почему это вторжение в принципе стало возможным? Ведь в Кремле не могли не понимать последствий…

Валентин Бадрак: В течение последних 22 лет Путин не получал никаких ударов извне, из-за чего усиливался. Вместе с тем, у него укреплялась мысль, что он может действовать безнаказанно. Из-за этого его деструктивность развилась до уровня людоедов мира, в частности, Гитлера, Хусейна и т.д.

Кроме того, укрепление власти Путина в России позволило ему запугать всех – и российское общество, и свое ближайшее окружение. Из-за этого слуги Путина начали предоставлять ему лишь искаженную информацию, а именно ту, которую он хотел услышать.

Поэтому, когда Путин принимал решение о начале вторжения в Украину, он опирался на ложное представление об украинском обществе и украинской армии. Плюс он был убежден, что ему ничего не будет, что бы он ни сделал. Ну, а окружение его поддержало, потому что остерегалось репрессий.

Следует заметить, что во всем, что произошло, виноват Запад. Потому что именно Запад вырастил такую масштабную деструктивную фигуру, такого злого гения, как Путин. Так, например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время недавнего визита в Киев признал, что масштабное вторжение России 24 февраля 2022 года стало возможным из-за вялой и неадекватной реакции Запада на начало войны в Украине в 2014 году и ее продолжение вплоть до 2022 года.

Валентин Бадрак / Главред

Omega: В чем на сегодняшний день в этой войне заключаются слабые места России, российского войска? Что является бременем, которое не позволяет ей достичь успеха в войне против Украины?

Валентин Бадрак: В России сейчас много слабых мест.

Во-первых, полная демотивация русской армии – ни солдаты, ни офицеры с генералами не понимают, зачем они на этой войне, за что они воюют. Такая демотивация создала замечательную почву для удара со стороны украинских войск, что привело к полной потере морально-боевого духа вооруженных сил РФ до 25 марта. С тех пор вооруженные силы РФ стали непонятной субстанцией, с военной точки зрения.

Во-вторых, неэффективное военное управление в российской армии, которое засвидетельствовало вторжение России в Украину. Что говорить, если до середины апреля у россиян вообще не было единого руководителя этой военной кампанией – определенные группировки просто получали от генштаба РФ какие-то указания и, не понимая, что и для чего, старались выполнить их. Именно поэтому мы наблюдали, как россиян по меньшей мере 16 раз разбивали под Чернобаевкой.

Также огромной ошибкой России стало разделение войска на батальонно-тактические группы – оказалось, что просто невозможно управлять таким количеством БТГ. И украинские, и западные специалисты считают, что главной тактической единицей должна быть бригада, а не батальйонно-тактическая группа.

Плюс российское войско не обладало таким огромным опытом противостояния врагу, как украинская армия. Украина в течение последних лет постоянно находилась в состоянии войны, и ВСУ постоянно тренировались и ждали врага. Поэтому, когда русские зашли в Украину вальяжно и спесиво, не понимая опасности и не придерживаясь простых правил, описанных в учебниках для военных училищ (движение во время марша, ведение разведки и тому подобное), это привело к наиболее решительному удару, который был нанесен по ним. В результате даже наличие современной техники не помогло сохранить россиянам морально-боевой дух…

В-третьих, технические проблемы и технологическая деградация России. Никто в российском генеральном штабе, как и сам Путин, не ожидал, что придется воевать с Украиной, да еще и так долго. А потому не было создано ни оперативных человеческих резервов, ни резервов техники.

Техника ВС РФ очень быстро начала выходить из строя или уничтожаться. Например, из почти 400 новейших российских самолетов украинская армия уничтожила более трети. С танками и бронетехникой – примерно такая же история.

Россия оказалась на грани использования новейшей военной техники четвертого поколения, поэтому дальше ей придется возвращаться к технике третьего поколения.

Технологическая деградация не позволяет России действовать быстро и создавать что-то новое. За период войны вышел из строя Уралвагонзавод, который производил танки, остановился Ульяновской механический завод, который производил зенитно-ракетные комплексы, 21 апреля сгорел научно-исследовательский институт, который отвечал за точность поражения ракет.

Также Россия сейчас не может производить ракетные комплексы "Кинжал", которыми она так гордилась. Она не может производить и другие ракетные комплексы, в частности "Калибр" – уже известно, что России не хватает комплектующих.

То есть к длительной войне Россия не подготовилась, а в процессе она это сделать не может, потому что никто в РФ не ожидал, что санкции будут такими мощными и всеобъемлющими.

Также Россия не ожидала сплочения НАТО вокруг Украины. А именно наша страна сплотила блок и вернула ему хоть какую-то мощность.

Стоит отметить, что Альянс до сих пор не готов воевать с Россией из-за опасений ряда государств, например, Венгрии и Болгарии. Так что НАТО до сих пор слаб. Но именно агрессивное сопротивление Украины России позволило Альянсу усилиться, Великобритании – установить лидерство в Европе, а США – восстановить лидерство в мире.

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angel_a: Насколько, по-вашему, адекватны те цифры потерь среди личного состава и техники российских войск, что подает украинская сторона? Испытывала ли Россия такие потери в каких-то еще войнах, и почему масштабы потерь не останавливают ее, не корректируют ее планов?

Валентин Бадрак: Судить о корректности цифр трудно, но очевидно, что в любых войнах каждая сторона собственные потери занижает, а потери врага завышает.

Насколько завышены потери россиян, сказать сложно, но они действительно большие. Впрочем, с определенными данными можно согласиться. Например, несколько дней назад The Economist написал, что Россия за одни сутки войны в Украине потеряла столько людей, сколько за всю войну в Сирии. Также известно, что за первую неделю войны в Украине Россия потеряла почти столько личного состава и техники, сколько в течение десяти лет войны в Афганистане.

Так что потери России в войне против Украины действительно очень существенные, но пропагандистская машина не позволяет донести эти данные до российского общества, которое зачаровано, словно бандерлоги, которых загипнотизировал удав.

Плюс сказывается и то, что вся российская армия – рабоче-крестьянская. В основном ее составляют люди, которые жили на грани бедности и имеют очень низкий уровень интеллекта. Поэтому и получилось так, что в Украину зашли варвары, которые ведут себя, как животные. В принципе, это был один из расчетов высшего российского руководства, но и это России не помогло.

Поэтому потери РФ большие, но пока этот аспект мало влияет на российское общество.

Тарас: Если сначала постоянно говорили о существенном превосходстве РФ над Украиной в воздухе, то как изменилась ситуация сейчас, после того, как наша страна много чего полезного получила от США и Британии? И почему Россия стала гораздо скромнее использовать авиацию?

Валентин Бадрак: Сначала Россия пыталась демонстрировать свое доминирование в воздухе. Но даже средства ПВО советского производства, которые были немного модернизированы и отремонтированы, действовали против воздушных угроз врага. Иногда это было искусством, ведь сбивать такими системами ПВО баллистические ракеты очень трудно – нужны хорошо отточенные навыки личного состава. Но именно такие навыки и умения демонстрировали украинские защитники. В любом случае, подготовка украинских военнослужащих была на очень высоком уровне, чего не ожидали в России.

И ПЗРК "Стрела", и ПЗРК "Игла", в принципе, помогали обезвреживать воздушные угрозы врага. Это демонстрировали определенные вышколенные подразделения, которые уничтожали вертолеты, летевшие низко самолеты и беспилотники.

Затем Украина начала получать более мощные системы ПВО, в частности, появились Stinger. Это улучшило ситуацию, потому что это более автоматизированные системы.

Впоследствии Украина получила еще более мощные системы – британские Starstreak. Сейчас на подходе норвежские ПЗРК Mistral с такой же дальностью, что и Starstreak. К тому же, сейчас британцы передают Украине даже подвижную версию Starstreak, то есть самоходные системы.

Все это существенно расширяет возможности украинского войска обезвреживать угрозы с воздуха.

С начала апреля российские самолеты начали летать не парами, а поодиночке. С тех пор стало понятно, что российские пилоты просто боятся сюда заходить, особенно, когда им приходится делать снижение высоты для увеличения точности поражения цели, ведь именно во время снижения высоты они сами становятся уязвимыми целями.

21 апреля было очень показательным днем: на высоте примерно 6-6,5 км были сбиты новые российские самолеты поколения IV++, речь идет о бомбардировщике Су-34 и многоцелевом самолете Су-35. То есть даже новейшие и современные самолеты украинские военнослужащие прекрасно сбивают. В общем, за один день, 21 апреля, Украина сбила четыре российских самолета – это очень серьезный результат.

Чуть ли не каждый день приносит такие истории о достижениях ВСУ, что, конечно, сбивает с толку российских военных. Потери России растут. Поэтому время сейчас играет против России, но в пользу Украины.

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Antej_54: Как на долго России хватит ее хваленых Искандеров и Калибров, чтобы обстреливать ими Украину? И способна ли она пополнять запасы этих ракет, производить их, находясь под санкциями?

Валентин Бадрак: Проблемы с производством "Калибров" у России точно есть. Хотя в конце марта она запустила производство 24/7, то есть непрерывное. Но делать это ей очень и очень проблематично.

Недавно в СМИ появилась информация о гиперзвуковых ракетах "Кинжал" – отмечалось, что Россия потратила уже 50% запасов этих ракет. К тому же, не секрет, что уже некоторое время у России отмечается ракетный дефицит.

По поводу "Искандеров" звучали заявления Шойгу, который еще в 2019 году рекламировал их модернизацию и начало модульного комплектования ракетами "Искандеров", где бы могли использоваться различные ракеты, в частности, речь шла о баллистической ракете Р-500. Как утверждали российские разработчики, ракета Р-500 была унифицирована и создана на основе "Калибра". Эта ракета имела большое расстояние поражения – почти 800 км, а также имела авиационное базирование. Но специалисты утверждают, что эта ракета была не новая, а создана на базе более ранних ракет.

Следует отметить, что "Искандеры" и во время войны против Украины, и во время войны Армении против Азербайджана, а также во время войны России против Грузии доказали, что они являются очень сырой разработкой. Было очень много отрицательных результатов во время пусков.

В частности, в армяно-азербайджанской войне почти все пуски "Искандеров" были с нулевым результатом. В Украине также зафиксировано, что было много неудачных пусков "Искандеров".

Да и вообще, точность всех российских ракет, не только "Искандеров", достаточно низкая – менее 50%. Это очень низкий показатель. Высокоточные ракеты обычно имеют коэффициент точности 0,9-0,95, а здесь – меньше чем 0,5. Это говорит о технологической деградации и, как сказал один российский эксперт, "техническом авантюризме". Россия постоянно шла на "технический авантюризм", из-за этого закладывала в разработку недостатки, которые придется долго исправлять.

Поэтому "Искандеры" не подтвердили своей мощности, и их использование во время войны против Украины провалило миф о страшном и мощном комплексе. По сути, существует только логотип "Искандера", который не наполняется реальным содержанием высокоточных поражений.

Относительно того, сколько осталось этих ракет, а они же разные, то я считаю, что у России еще остались ранние ракеты, так называемые, "Искандер-Е". Но, похоже, она их приберегает на экстренный случай. И тот факт, что Россия использует такие комплексы как "Точка-У" еще советского производства, свидетельствует о мощном ракетном дефиците.

Валентин Бадрак / Главред

Главред: Выходит, в России зря призывали: "Не смешите наши "Искандеры", потому что на самом деле на практике она своими "Искандерами" насмешила мир?

Валентин Бадрак: Именно так. Недавно вышел блестящий материал "Искандерам уже не смешно" о том, как Россия остается без современных ракет. В общем, еще в конце февраля американские эксперты отмечали, что в первые дни войны в Украине показали несостоятельность российских ракет, потому что очень низкая точность поражения ими позволила украинским войскам быстро овладеть ситуацией и оказать мощное сопротивление войскам РФ.

Первые три дня войны в какой-то степени были определяющими. Поскольку Россия давно готовилась к такому наступлению, она могла бы хорошо отработать наведение на цели, но, даже имея время на подготовку, она не продемонстрировала адекватной точности. Отдельные точечные удары России удавались, но нужно было использовать гораздо больше ракет. Так, например, во время поражения Яворивского центра подготовки миротворцев было использовано около 30 ракет, но лишь пятая часть из них попала в цель.

Николай: Насколько большой потерей для РФ и ее флота является уничтожение крейсера "Москва", чем именно он был ценным для России, что так долго решались признать то, что крейсер затонул?

Валентин Бадрак: Крейсер "Москва" был очень мощным символом – символом силы и прочности России. Символично и название – у нас его прекрасно обыграли: "Москва горит", "Москва затонула" и тому подобное. Гибель крейсера стала огромным ударом по психике Путина.

Самым большим ударом в этой истории для российского руководства было то, что крейсер был поражен не западными ракетами, а украинскими ракетами "Нептун". Это доказало тот факт, что украинская ракетная школа жива, что она производит новейшие решения, и эти решения являются удачными.

В то же время Военно-морские силы Украины продемонстрировали высоченный уровень подготовки, когда смогли попасть этими ракетами в крейсер и потопить его.

Что касается сугубо военного значения, то крейсер "Москва" был флагманом, главным кораблем флота РФ. Когда в бою уничтожается командир, это становится колоссальным ударом по морально-боевому духу – именно поэтому ВСУ всегда охотились именно на командиров. Уничтожение крейсера "Москва" повлияло именно так на военнослужащих ВМС РФ.

К тому же, на крейсере "Москва" были ракетные комплексы С-300, которые должны были прикрывать всю группировку военных кораблей. После того, как "Москву" подбили, и она затонула, корабли Черноморского флота РФ переместились аж на 200 км, то есть сбежали. Поэтому теперь уже речь не идет о блокаде или доминировании на море со стороны РФ.

Это был очень мощный шаг ВСУ, который не мог не повлиять на высшее военно-политическое руководство России.

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angel_a: В СМИ малозаметно прошла информация о том, что на затонувшем крейсере "Москва" было ядерное оружие. С вашей точки зрения, может ли это соответствовать действительности, и если да, то что это меняет?

Валентин Бадрак: Теоретически это возможно, хотя сомнительно. Если принять во внимание известное российское пренебрежение опасностями и пофигизм, то можно предположить, что ядерное оружие на крейсере было. Никто же не предполагал, что Украина может атаковать "Москву"... Впрочем, при условии соблюдения принципов конвенциональной войны Россия не должна была размещать на крейсере ядерное оружие.

Поэтому – 50/50. Признаком того, что это может быть правдой, являются усилия россиян, направленные на то, чтобы поднять этот крейсер с морского дна.

Роман В.: Ваше видение перспектив того, как будет происходить и чем закончится битва за Донбасс. Ее часто называют решающей, потому что, мол, именно она определит дальнейший ход войны – действительно ли это так?

Валентин Бадрак: Битву за Донбасс называют решающей потому, что ресурсы России уже на грани. Вести войну высокой интенсивности Россия может еще несколько недель, не больше. Но это не значит, что война закончится.

Есть один нюанс. Путин – сторонник символизма, а потому хочет сохранить лицо в этой проигранной войне. Для этого он готовит определенные меры, чтобы продемонстрировать их и миру, и собственному обществу. Ведь после поражения в Украине его позиции настолько пошатнутся, что речь пойдет уже даже не об отстранении его от власти, а о физической ликвидации.

Путин проиграл войну за Украину и поэтому подлежит физической ликвидации, потому что процессы, которые он запустил, стали необратимыми, а сам он представляет опасность для всего мира из-за готовности использовать ядерное оружие и прибегать к тем зверствам, которые и происходили в Украине. 9 мая судьба путинского режима будет окончательно решена.

В связи с этим может произойти переход к другой фазе войны. Для Украины наиболее негативный аспект здесь может заключаться в том, что Путин перейдет к "окапыванию" и удержанию захваченных позиций. Тогда Украине для того, чтобы выковырять врага, потребуется очень мощное оружие. На Западе это хорошо понимают, поэтому сейчас идет подготовка украинских артиллеристов – ведь США поставляют мощное артиллерийское оружие, а также мощные беспилотные комплексы.

В то же время Борис Джонсон, находясь в Индии, сказал, что идет подготовка украинских расчетов к использованию новых бронированных ракетных установок Stormer, где используются ракеты Starstreak, которыми можно сбивать вражеские самолеты и вертолеты. Starstreak уже в Украине действуют, и они уничтожили немало русской техники.

Так что идет подготовка, и уже в ближайшее время в Украине появится очень мощная артиллерия западного производства. Это существенно расширит возможности и разблокировки Мариуполя, и выбивания российских войск, то есть армии можно будет активнее идти в контрнаступление.

Итак, в условиях появления новых вооружений появляются предпосылки для украинского наступления. И появляется все больше оснований считать, что Украине удастся одержать победу в битве за Донбасс.

Выбивание российских войск с территории Украины зависит от многих аспектов: от мощности нашего удара во время битвы за Донбасс; насколько хорошо Украину обеспечат качественным и мощным "тяжелым" вооружением, которое позволит на больших расстояниях поражать врага и выбивать его с украинской территории; насколько верхушка в России будет способна влиять на Путина и убеждать его перейти к переговорам и уже во время переговоров определить дальнейший ход войны, а точнее условия вывода российских войск.

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semen_senia: Путин приказал отменить штурм промзоны в Мариуполе, но приказал заблокировать ее так, чтобы и муха не пролетела. Что меняет это решение, что ждет защитников Мариуполя, в частности, тех, что остаются на Азовстали?

Валентин Бадрак: Стоит вспомнить заявление Зеленского о том, что мы будем деблокировать Мариуполь военным путем. Это свидетельствует о том, что значительное количество вооружения Украина уже получила от западных партнеров, и, соответственно, готова к активным действиям.

Осада является действительно большим испытанием и для военнослужащих, и для гражданских лиц – в Мариуполе все действуют за гранью человеческих возможностей. Все, кто находятся там, – настоящие герои. Пример Мариуполя точно будет вписан в историю как пример украинской стойкости. Но это уже будет потом. А сегодня нужно спасать всех, кто находится в городе, спасать Мариуполь, а также восток и юг Украины.

Поэтому сейчас вызов для Украины – осуществить деблокаду Мариуполя. Физически и по морально-боевому духу украинское войско к этому готово.

Главные два фактора, почему этого не было сделано до сих пор, – это:

ожидание западного оружия, которое уже частично получено, частично – на подходе;

невозможность рисковать отводом (или передислокацией) украинских подразделений с тех направлений, где сейчас происходит атака войск Российской Федерации. Потому что переброска войск с таких участков фронта опасна тем, что силы ООС могут попасть в окружение россиян.

Если Зеленский уже заговорил о возможности военной деблокады города, это свидетельствует об успехе украинских войск, в частности, под Изюмом, да и вообще на полях баталий в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Поэтому, похоже, появились возможности для использования дополнительных сил и проведения деблокады.

Tianna: Насколько вероятны повторные попытки РФ взять Киев? Когда и от чего это будет зависеть? Почему местные власти до сих пор отговаривают возвращаться в Киев, при этом рассказывая, что столица постепенно возвращается к нормальной жизни?

Валентин Бадрак: Повторный штурм Киева возможен, но только в случае успеха России в битве за Донбасс. На данный момент ситуация выглядит так, что такого успеха РФ вряд ли стоит ждать. Наверное, именно поэтому генерал Залужный сказал, что для Киева уже нет угрозы, и он не будет захвачен. По сути, эти слова означают, что битва за Донбасс уже выиграна украинскими войсками.

Однако за скобками остается вопрос Мариуполя – это отдельный эпизод битвы за Донбасс. В принципе, еще до начала широкомасштабной войны было понятно, что Мариуполь будет ключевым элементом, главным узлом этой войны. Так оно и получается.

Что касается причин, почему местная власть отговаривает людей возвращаться в Киев, они очевидны: город до сих пор остается мишенью для российских ракет, поэтому лучше пока избегать скопления людей в столице. Россия любит уничтожать именно гражданское население, жилые массивы, и, если Киев будет быстро возвращаться к обычной жизни, враг может воспользоваться ситуацией, нанести ракетный удар и уничтожить большое количество гражданского населения. Такова уж политика геноцида, которую избрал путинский режим.

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Billy: Какими вам видятся варианты развития дальнейших событий на театре боевых действий в Украине, чем может закончиться эта война, какие здесь наиболее вероятные сценарии?

Валентин Бадрак: Развитие дальнейших событий в этой войне зависит от нескольких факторов: насколько существенным будет поражение российских войск в ходе битвы за Донбасс, насколько качественное и мощное оружие Украине предоставит Запад, а также насколько возможной будет силовая деблокада Мариуполя.

На сегодня остается три сценария.

Первый. Если Украина и мир позволят Путину сохранить лицо в этой войне, он оставит часть войск на территории Украины (причем я имею в виду не только Крым и оккупированные территории Донбасса, а еще и, например, сухопутный коридор до Крыма) и будет переходить к перемирию.

Если Украина и мир позволят Путину сохранить лицо в этой войне, он оставит часть войск на территории Украины (причем я имею в виду не только Крым и оккупированные территории Донбасса, а еще и, например, сухопутный коридор до Крыма) и будет переходить к перемирию. Другой. Путин даст команду российским войскам окопаться на тех позициях, которые они занимают сейчас, и перейти к затяжной войне. И тогда украинским войскам придется буквально выдалбливать русских с юга и востока Украины силовым путем. Но при этом время будет играть на пользу Украины.

Путин даст команду российским войскам окопаться на тех позициях, которые они занимают сейчас, и перейти к затяжной войне. И тогда украинским войскам придется буквально выдалбливать русских с юга и востока Украины силовым путем. Но при этом время будет играть на пользу Украины. Третий (не основной, но также возможный). Путина уничтожат в России, и его преемник будет проводить другую политику. Не стоит надеяться на кардинально другую политику в отношении Украины, потому что, если преемником будет кто-то из окружения Путина, он также будет проводить антиукраинскую политику. Но при этом у нас появится возможность быстрее закончить войну путем переговоров и добиться вывода российских войск хотя бы на те позиции, которые они занимали еще 23 февраля, а, возможно, даже из Крыма и ОРДЛО.

Все будет зависеть от того, каким образом будут развиваться события до 9 мая.

Впрочем, именно первые два сценария сейчас выглядят наиболее вероятными, потому что пока нет признаков того, что Путина могут разорвать прямо сейчас. Скорее всего, это произойдет немного позже, когда под действием санкций Россия начнет трещать по швам.

Виктор: Когда, по вашему прогнозу, может закончиться война в Украине? Действительно ли, как говорил Столтенберг, война продлится 2-3 года, есть ли основания для более оптимистичных прогнозов и сроков?

Валентин Бадрак: Война может закончиться после 9 мая – при условии физического уничтожения Путина и ликвидации его режима.

Война может закончиться примерно к концу 2022 года – при условии опять-таки уничтожения режима Путина.

Война может продолжаться еще несколько лет. Даже не два-три, а пять-восемь лет. Так долго война продлится в том случае, если мир будет не совсем уверен, что режим Путина надо дожать и уничтожить.

Показательным было высказывание российского миллиардера Олега Тинькова: он очень оскорбительно говорил о российской армии, российских генералах, например, что генералы с похмелья поняли, что имеют говноармию, а потом добавил, что Запад должен дать Путину возможность сохранить лицо.

По моему мнению, простить Путину совершенные в Украине преступления – это абсолютно бессмысленная и опасная позиция: она лишь позволит ему отдохнуть, накопить силы, а потом снова взяться за уничтожение Украины. Потому что, пока будет жив Путин, до тех пор будет сохраняться идея уничтожения Украины.

Я за то, чтобы Путина ликвидировать. Я за то, чтобы режим Путина аннулировать. Более того, я за то, чтобы провести денуклеаризацию России, то есть лишить ее ядерного оружия и возможности когда-либо угрожать миру ядерной бомбой.

Если бы мир был сплочен, и была создана антипутинская коалиция, а Путин был признан международным преступником, лишить Россию ядерного оружия можно было бы быстро. Именно к таким действиям склонна Британия, поэтому Борис Джонсон активно работает, в частности, с Индией, чтобы убедить ее не проводить пропутинскую политику. С Китаем сложнее, но он занял позицию наблюдателя и решил не помогать России.

То есть сегодня возможны и положительные, и очень негативные для Украины сценарии. Впрочем, как по мне, худшее Украина переживает и должна пережить до 9 мая, а дальше все будет более позитивно.

Наиболее вероятно, что война в Украине продлится до конца этого года. Но это зависит от позиции многих стран.

Плюс этот прогноз рассчитан на то, что Россия не использует ядерное оружие. Европа очень этого боится, потому что, по мнению многих экспертов, Путину будет неинтересно нанести ядерный удар по территории Украины – гораздо интереснее для него будет поразить территорию страны-члена НАТО. В конце концов, вопрос в том, позволят ли слуги Путина ему сделать такой шаг, потому что сам он к этому готов. Путин пойдет на это тогда, когда увидит, что при любом варианте развития событий его ждет ликвидация, то есть смерть как преступника. Осознание этого может потянуть за собой желание использовать последний аргумент – ядерное оружие. И тогда все будет упираться в то, какое окружение на тот момент будет вокруг Путина. Хочется верить, что этого не произойдет, и что рядом с Путиным найдется хотя бы один человек с инстинктом самосохранения, и тогда ядерный удар нанесен не будет.

Можно сказать уверенно: сегодня и до 9 мая Путин точно не применит ядерное оружие, а дальше будет видно.

Валентин Бадрак / Главред

Николай: Объективно – есть ли шанс у России выиграть эту войну? Или уже все определено, и лишь вопрос времени, когда произойдет окончательный разгром РФ?

Валентин Бадрак: Нет, у России уже нет шансов выиграть войну в Украине. Во время первой недели войны в Украине такой шанс еще был, но Россия продемонстрировала свою бестолковость и лишила себя этого шанса. В принципе, изначально было понятно: если Украина выдержит первый удар, и Россия увязнет в войне хотя бы на неделю, это будет признаком того, что РФ не выиграет эту войну.

Еще 27 февраля в заявлении Центра я написал, что Путин войну за Украину проиграл, это было понятно уже на тот момент.

Но проигрыши бывают разные, они могут длиться годами, если мир будет нерешительным. Но, поскольку с каждым днем мир проявляет все большую и большую решимость, Путин проиграл окончательно и бесповоротно. И наша задача в том, чтобы сохранить максимальное количество жизней украинцев. Потому что до сих пор, пока медлил Запад, гибли наши граждане. Ведь Украина принимает на себя главный удар России.

Ницше говорил, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. "Благодаря" Путину мы имеем национальную идею, мы сплотились для борьбы против России, Украина четко продемонстрировала, что существует украинская нация. Более того, украинская армия сегодня оснащена натовским оружием по стандартам НАТО и является одной из лучших армий Европы.

Karpenko O. Если оценивать ситуацию без истерического оптимизма и пропагандистского угара, объективно, то насколько вероятно, что Украина вернет контроль над ОРДЛО и Крымом?

Валентин Бадрак: Скорее всего, это будет делаться дипломатическим путем и в течение многих лет.

Альтернатива – скорая смерть Путина и быстрый переход России к другой политике. Но этот быстрый вариант маловероятен.

Войсками вряд ли Украина пойдет на оккупированный Крым или Донбасс.

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Игорь, Днепр: Скажите, можем ли мы считать, что по сути образовался военный союз Украины и НАТО, учитывая то беспрецедентное количество военной техники, которую сейчас нам предоставляют? Джавелины, гаубицы калибра 155 мм, противобатарейные радары ANTPQ – есть ли еще где-то, кроме США, такое количество техники этих наименований?

Валентин Бадрак: Нет, военный союз Украины и НАТО не образовался и не будет образован. НАТО является очень слабым блоком. И только благодаря Украине Альянс начал восстанавливать свою мощь.

Однако есть перспектива создания очень мощного и активного союза Украины, Польши, Британии и стран Балтии.

А вот дальнейшая возможность сближения Украины с НАТО должна быть прописана в договоре о гарантиях безопасности нашей стране, который сейчас разрабатывается. Впрочем, уже сейчас можно сказать, что форма нашего взаимодействия с Альянсом будет такой, что не будет физической защиты Украины войсками НАТО, то есть войска НАТО никогда не будут воевать за наше государство.

Хотя есть другой, не менее весомый механизм, который заключается в проведении очень жесткой санкционной политики рядом государств и за счет этого подавления любого агрессора. Это возможно, но это не военный способ.

Joker: У меня к вам вопрос о более отдаленной перспективе. Уже сейчас для большей части мира стало очевидным, насколько сильна и вышколена украинская армия. И, наверное, для многих на Западе, в Европе стала сюрпризом эта сила и способность остановить армию РФ, которая намного больше украинской. Нетрудно догадаться, что далеко не всем, даже в Европе, понравится то, что Украина приобрела какой-то вес, что с ней нужно считаться, и что она теперь может кому-то сказать "нет" (пример с отказом Зеленского принимать в Киеве немецкого президента очень показателен). А поскольку это кому-то не понравится, то как с Украины после войны отдельные европейские страны будут пытаться сбить спесь и вернуть ее на те же позиции "футбольного мяча", который пинают так, как нужно крупным игрокам, как это было до 24 февраля?

Валентин Бадрак: Это очень дельный вопрос. Но я надеюсь, что никакого отката Украины обратно не будет, потому что слишком много крови уже пролито. И именно на этой крови и на этих негативных для Украины событиях наша страна растет. И никакого падения и прекращения этого роста не будет.

Более того, наоборот, существует много возможностей для развития Украины. Она имеет огромные запасы циркония, титана и пр., и с помощью партнеров, например, США, она может стать лидером по производству титана. А это открывает перспективы для самолетостроения.

То есть у нас широкие возможности для роста за счет новейших технологий, военно-технического и экономического сотрудничества. Выбирая такой путь, Украина должна ориентироваться на мощных сильных партнеров, прежде всего, Великобританию и США, вместе с тем, особо не обращать внимания на тех, кто в самые сложные времена не проявился как наш друг, начиная с Венгрии и завершая Молдовой и Грузией.

Dim-dim: Данилов заявил, что Крымский мост будет разрушен, как только у ВСУ появится такая возможность. Как Россия отреагирует, если Украина осуществит такую попытку? И чем для нас будет полезным уничтожение Крымского моста – фактическое и символическое значение?

Валентин Бадрак: Пока это хайп, поэтому предметно об этом говорить рано. При определенных условиях такой сценарий возможен. Для этого требуется либо срочное развитие дивизионов "Нептунов" (около трех дивизионов – такое количество можно произвести за год), либо мощное количество ракет от западных партнеров. Но пока не заметно, чтобы наши партнеры были готовы предоставлять нам такие ракеты, как, например, NSM (Naval Strike Missile) или Harpoon.

Поэтому уничтожение Крымского моста будет возможным только тогда, когда у нас будут или вышеназванные ракеты, или три дивизиона "Нептунов".

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Liana: Насколько вероятно, что война перекинется на территорию России? И нужно ли это Украине?

Валентин Бадрак: Очень маловероятно, что война перекинется на территорию России. И Украине это точно не нужно.

Это маловероятно, потому что Украина не была подготовлена к войне такого уровня. К сожалению, в течение восьми лет войны России против Украины не происходило активное перевооружение, в полной мере не использовались технологии. По этому поводу еще до войны было много критики в адрес власти, в частности, команды Порошенко, потому что вопрос развития оборонных технологий и перевооружения армии был пущен на самотек. Но, следует отдать должное Зеленскому, который после начала полномасштабного вторжения показал себя как мощный главнокомандующий, взял все в свои руки и выровнял ситуацию. Впрочем, нельзя за два месяца наверстать то, что было потеряно за восемь лет.

Поэтому вопрос о ведении войны на территории России пока за скобками.

Римма: МИД Японии впервые за 19 лет назвал Южные Курилы "незаконно оккупированными Россией". А вообще, увидев истинную мощь (а точнее немощь) российской армии, как этим могут воспользоваться соседи России, у которых есть к ней территориальные претензии? Может ли в принципе в результате войны в Украине Россия развалиться на части?

Валентин Бадрак: Да, Россия может развалиться, если мир будет настойчив. А ослабление России будут использовать все: и ее партнеры (типа Китая), и сдержанные страны (типа Японии).

Mike: Закончится ли война в Украине, если Путина уберут – физически или просто лишат власти? Иными словами, Украину хочет уничтожить только он, или там вся Россия спятила?

Валентин Бадрак: Спятила вся Россия, это очевидно. Но после физического уничтожения Путина появятся новые возможности, при наличии которых русское общество быстро проснется, в том числе проснутся и силы, которые хотят для России иного будущего, не такого, как для нее закладывает Путин. В частности, которые стремятся не дать России исчезнуть с карты мира, что сейчас вполне возможно, а выстоять и пойти новым путем развития. Поэтому при условии уничтожения Путина такие процессы возможны, но они необязательно произойдут.

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Полина: Часть ваших книг является своего рода исследованиями различных известных личностей, изучением их портретов, психологии, что в определенной степени позволяет понять, почему человек действовал так, как действовал. Вы, как исследователь личностей, можете поделиться собственными соображениями по поводу такой персоны как Путин – почему он действует так, как действует, почему он считает, что имеет право с упорством маньяка уничтожать людей, народы, стирать с лица земли города по всему земному шару и угрожать миру ядерным оружием? Какой идеей он одержим, что эта цель оправдывает средства? А главное – как может закончить такой человек?

Валентин Бадрак: Путин закончит так, как и все деструктивные личности, вроде Сталина. Путин действует так, как действует, потому, что он формировался, как и все деструктивные личности. Шаг за шагом – если не наказан хотя бы за одно преступление, за ним неизбежно совершается еще одно. С чего начинали Иван Грозный и Калигула? С убийства животных, издевательств над людьми, насилия. Но за эти преступления они не были наказаны, и поэтому становились все большими и большими монстрами. И их целью становились массовые издевательства и разбои. А кульминационная точка – развязывание войн и уничтожение масс людей. С единственной целью – войти в историю, проявить себя.

Это все происходит из-за того, что человек был непринят, недолюблен, отвергнут. У Путина это очень хорошо демонстрирует его рисунок кошки, вид сзади, который он нарисовал детям в 2013 году. Эта кошка – это сам Путин, отвернутый от всего мира.

Он не может мыслить конструктивно. Конструктивная личность меняет и укрепляет себя, а деструктивная – пытается изменить окружение, окружающий мир, потому что винит во всех бедах их, а не себя, пытается отомстить всему миру и совершает преступления. Чем больше безнаказанности, тем больше масштабы преступлений.

Путин хотел приблизиться к Гитлеру. Но в историю он войдет международным преступником, недочеловеком и примером того, что в ХХІ веке деструктивность, за которую не наказывают, может приобрести огромные масштабы.

Цель Путина проста – войти в историю, как человек, который что-то сделал и что-то может. В частности, он стремился запомниться "собирателем земель". Но это ерунда, миф, потому что в ХХІ веке не может быть "собирателей земель", ведь сейчас другие принципы сосуществования мира, другие ценности и другие возможности самореализации личности. Он избрал средневековую реализацию.

Вся суть Путина – в фото, сделанном, когда ему было 44 года, на котором он стоит позади мэра Собчака с чемоданом, который носил вместо него, а на лице – огромное разочарование. Разочарование в жизни. Разочарование тем, что он является никем. За маской этого разочарования скрыта жажда мести за все свои нереализованные годы.

Natali: Чем объясняется жестокость, с которой действуют русские по отношению к украинцам? Зачем так тупо и массово уничтожается гражданское население, для чего до пыли разрушаются украинские города – какова цель таких действий? Зачем была резня в Буче...

Валентин Бадрак: Здесь – с русскими фашистами – та же история, что и с гитлеровскими нацистами. Как мы говорили выше, русская армия преимущественно является рабоче-крестьянской, то есть состоит из людей из "низов", которые имеют низкий уровень интеллекта. Это обуславливает будущее этих людей. В частности, у этих людей в нормальной жизни нет никакого шанса на другую самореализацию, кроме как получение анонимной власти, издевательства, изнасилований, убийств, преступлений. Они только так могут проявить себя.

А что сделал Путин войной против Украины? Он открыл шлюзы для таких людей. В сущности, он позволил им делать все, что они захотят: грабить, убивать, насиловать. Что они и делают в Украине.

Поэтому здесь все логично – начиная от выбора Путиным людей для своего войска и заканчивая его стратегией. Таким образом он и сам наслаждался. Как КГБист он любит все делать чужими руками. Русское войско – это армия его агентов, которых он мотивировал делать то, что ему нравится, но их руками.

Глубинная мотивация Путина – деструктивна, он стремится уничтожать все. И, если бы ему удалось уничтожить Украину, после этого были бы другие страны: страны Балтии, Молдова, страны Центральной и Восточной Европы. Но, похоже, что сил России не хватит даже на Украину, не говоря уже о других странах.