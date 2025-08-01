Путин сделал заявление о прекращении огня: Зеленский резко ответил диктатору

Глава государства подчеркнул, что пора переходить к более предметным шагам для достижения мира.

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Зеленский мгновенно отреагировал на заявление Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Что сообщил Зеленский:

Украина слышит намерения России и, если они настоящие, готова к диалогу

Все понимают, кто должен закончить войну в Украине

Украина продолжает сотрудничество с партнерами по принуждению России к миру

Украина предлагает стране-агрессору России перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню переговоров лидеров. Это после заявлений кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы готовности закончить войну написал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина видит и поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по окончанию войны и благодарна всем, кто поддерживает работу ради мира.

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"Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытку выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что украинцы понимают, за кем стоит принятие решений в России и кто должен завершить эту войну. Понимание этого есть и во всем мире. Поэтому Украина выдвинула соответствующее предложение по поводу встречи лидеров. Теперь остается только дождаться готовности РФ.

Президент также провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о том, как остановить убийства, дать больше защиты украинцам и вынудить Россию закончить эту войну.

"Кор выразил соболезнования по поводу гибели наших людей в результате российских обстрелов Киева. Это был абсолютно подлый, жестокий удар ракетами и дронами, унесший жизни 31 человека, среди которых пятеро – дети. Мы говорили сегодня именно о том, как остановить убийства, дать больше защиты нашим людям и заставить Россию закончить эту войну", - написал глава государства.

В ходе беседы лидеры обсудили необходимость увеличения производства дронов, особенно перехватчиков, а также то, что есть конкретная финансовая потребность. В результате они договорились найти решение.

"Также мы говорили о санкциях. Россия их действительно боится, как бы ни пыталась притворяться, что это ее не обходит. Санкции точно работают, и их будет только больше. Работаем со всеми над скоординированными ограничительными мероприятиями. Обсудили наше взаимодействие с американскими партнерами, в частности координацию шагов с президентом Трампом, и возможные", - отметил Зеленский.

Что сказал Путин о готовности закончить войну

Кремлевский диктатор Владимир Путин снова выступил с заявлением, будто РФ готова положить конец войне в Украине. Однако условия, которые он выдвинул, фактически равны капитуляции.

Диктатор сказал, что РФ согласится на прекращение огня на условиях, которые были в июне 2024 года, то есть вывод Украиной всех войск с территории Запорожской и Херсонской областей, а также из так называемых "ДНР" и "ЛНР" в пределах их административных границ.

Мирные переговоры Украины и России - последние новости

Ранее аналитики ISW сообщали, что российские власти продолжают медлить с организацией прямых переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

Накануне бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что стороны могут приступить к переговорам о прекращении боевых действий в октябре-ноябре 2025 года.

Напомним, Главред писал, что, по мнению президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, Украина и РФ могут договориться о завершении войны и он уже готовит "стол мира".

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