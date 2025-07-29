Переговоры Зеленского и Путина: Кислица сказал, кто может ускорить их встречу

Сергей Кислица уверен, что "можно играть с друзьями", с коллегами, но играть "с президентом Соединенных Штатов в такие игры нельзя".

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Шансы на встречу президентов Украины и РФ растут / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, сайт Кремля

Что сказал Сергей Кислица:

Тема саммита лидеров поднималась на 1-ой встрече делегаций в Стамбуле

РФ пытается выстроить "инфраструктуру бесконечных разговоров"

Шансы на встречу президента Украины Владимира Зеленского и росийского диктатора Владимира Путина растут. Такое мнение выразил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, сообщает "Укринформ".

Он объяснил это тем, что президент США Дональд Трамп открыто демонстрирует недовольство тем, что российская сторона затягивает переговорный процесс.

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В то же время Кислица отметил, что не может комментировать слова главы турецкого МИД Хакана Фидана, который сделал заявление о встрече президентов Украины и РФ. Дипломат добавил, что не знает контекста, в котором слова Фидана были сказаны, "а это очень важно".

"У меня нет первоисточника его слов, возможно, он имеет в виду пользу от трех проведенных встреч в Стамбуле. Возможно, он чувствует, что шанс на такую встречу растет. И действительно, хочется верить, что растет, потому что Москва осознает, что у Вашингтона лопается терпение", - заявил Кислица.

Он добавил, что "можно играть с друзьями", с коллегами, но играть "с президентом Соединенных Штатов в такие игры нельзя".

Также дипломат рассказал, что тема саммита лидеров поднималась во время первой встречи делегаций в Стамбуле. Причем Кислица указал, что делегация РФ не говорила, что такой встречи никогда не будет. Однако российская сторона выдвигала требования.

"Российская сторона говорила: "Вы хотите встречи? Выполняйте требования!". То есть они искажают логику украинской стороны, потому что считают, что президенты должны только одобрять то, что сделано экспертами. Но здесь должна быть другая логика. Здесь должна быть логика, что правитель Кремля должен четко сказать всем своим подчиненным, что они должны оформить принципиальные договоренности лидеров, а не наоборот", - пояснил Кислица.

Он отметил, что в противном случае встречи будут длиться годами и это именно то, что нужно России.

Продолжая тему замминистра подчеркнул, что РФ вместо реального решения вопроса завершения войны пытается выстроить "инфраструктуру бесконечных разговоров" и предложить это Дональду Трампу.

"Я думаю, что в Вашингтоне, где работают умные люди, - и аналитики, и политики, - уже поняли, что их водят за нос. И ждать до 2 сентября - это слишком долго, ведь ежедневно гибнут люди, ежедневно имеем ракетные и дроновые обстрелы, а российская сторона продолжает водить хороводы вокруг экспертных встреч", - резюмировал Кислица.

Трамп поставил Путину ультиматум - последние новости

Напомним, 28 июля Трамп сообщил, что сокращает свой 50-дневный ультиматум до 10-12 дней, ведь "уже знает ответ". Он выразил разочарование ракетными ударами РФ по украинским городам и заявил, что новый срок начинает действовать с 28 июля.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал такое решение Трампа четким сигналом для Путина, который понимает только язык силы. Ермак поблагодарил Трампа за принципиальную позицию, а руководитель ЦПД добавил, что в США осознают - Путин не остановит войну и "его надо бить".

Как сообщал Главред, экс-президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил Трампу войной из-за нового дедлайна. Он заявил, что ультиматумы Трампа - это шаг к войне непосредственно с США.

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О персоне: Сергей Кислица Сергей Кислица — украинский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел, занимал пост постоянного представителя Украины при Организации Объединённых Наций. Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

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