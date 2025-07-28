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"Бить, бить и еще раз - бить": у Зеленского оценили новый дедлайн Путину от Трампа

Руслана Заклинская
28 июля 2025, 17:43
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Ермак поблагодарил Трампа за твердую позицию и подчеркнул, что мир возможен только через силу.
'Бить, бить и еще раз - бить': у Зеленского оценили новый дедлайн Путину от Трампа
У Зеленского оценили решение Трампа сократить дедлайн для Путина / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот с YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Ермак поблагодарил Трампа за твердую позицию
  • Лидер РФ Путин понимает только силу, и это ему четко донесли
  • США понимают, что Путин не прекратит войну и его надо "бить"

Решение президента США Дональда Трампа сократить срок для завершения войны является четким сигналом для Москвы. Лидер РФ Владимир Путин понимает только силу, что ему четко донесли. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак поблагодарил Трампа за твердую позицию. Также он отметил, что обещание американского лидера ввести вторичные тарифы против России раньше, чем ожидалось, является четким сигналом, что достижение мира возможно только через силу.

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"Президент Трамп заявил, что сокращает срок, который он дал Путину для завершения войны, потому что считает ответ очевидным. Путин понимает только силу - и это четко и громко донесено", - подчеркнул руководитель ОП.

По словам Ермака, этот принцип полностью поддерживает президент Украины Владимир Зеленский.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что такое обещание свидетельствует о понимании в США того, что Путин не собирается останавливать войну.

"Очень хорошо, что в США понимают, что Путин не собирается прекращать войну и его нужно бить, бить и еще раз - бить", - написал Коваленко.

Трамп поставил Путину ультиматум - что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с российским диктатором Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время он предупредил Кремль, что Вашингтон может не ждать 50 дней для введения жестких санкций против России и ее экономических партнеров.

Также администрация США рассматривает возможность ускорения санкционного давления. Белый дом сейчас изучает различные сценарии реагирования, включая более раннее применение ограничений в ответ на действия Москвы.

Как сообщал Главред, 28 июля Трамп заявил, что сократит свой 50-дневный ультиматум Владимиру Путину о прекращении войны, потому что "уже знает ответ". Он разочарован в Путине из-за ракетных ударов РФ по украинским городам и устанавливает новый срок - 10-12 дней с 28 июля.

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О персоне: Андрей Ермак

Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.

Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.

21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

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