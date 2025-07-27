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Самолет с Песковым и "преемником Путина" неожиданно застрял в Москве, подробности

Андрей Ганчук
27 июля 2025, 22:12
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Песков и Дюмин несколько часов не могли вылететь из Москвы в Санкт-Петербург.
Песков, Дюмин
Самолет задержали из-за "Ковра" - Песков / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Кратко:

  • Песков и Дюмин опоздали в Петербург из-за "украинских дронов"
  • Самолет несколько часов не мог вылететь из Москвы

Самолет кремлевского рупора Дмитрия Пескова и секретаря Госсовета страны-оккупанта России Алексея Дюмина, которого называют "преемником Путина", утром несколько часов не мог вылететь из Москвы в Санкт-Петербург. Причина – в Ленинградской области объявили план Ковер и заявили об "атаке украинских БПЛА".

Как сообщил пропагандист Александр Юнашев, борт с Песковым и Дюминым должен был взлететь в 9:30, чтобы принять участие в мероприятиях вместе с Путиным.

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"Но Ленинградскую область атаковали украинские БПЛА, был объявлен план "Ковёр". В итоге несколько часов ждали в самолёте, когда объявят, что лететь безопасно. Задержались на два часа. Вылет перенесли из-за "Ковра", — подтвердил мне Дмитрий Песков", - подчеркнул Юнашев.

Смотрите видео, как Дюмин и Песков не могли вылететь из Москвы:

Песков, Дюмин
Песков и Дюмин два часа ждали, пока в Петербурге отменят "Ковер" / Скриншот Главред

Атака БПЛА на Ленинградскую область

Утром в Ленинградской области заявили об атаке дронов. Были слышны взрывы. В Telegram-канале Astra сообщали, что в районах Гатчина, Всеволожск, Кронштадт и Волоовский были замечены беспилотные летательные аппараты.

Местные жители слышали взрывы и предположили, что дроны сбили.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно прекращал прием и отправление самолетов.

Задержали или отменили более 70 рейсов.

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Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Москвы ответа по встрече с Путиным, которую Украина предлагает провести до конца августа. Украинская сторона готова к встрече при условии присутствия на ней международных посредников.

Для того, чтобы возобновить отношения России и Украины, нужно, чтобы оккупанты, дескать, достигли своих "целей в СВО", сказал Дмитрий Песков. Также он обвинил Киев и Запад в якобы нежелании вести переговоры.

В Белом доме надеются, что США завершат российско-украинскую войну в течение действующей президентской каденции Трампа, о чем заявил его спецпредставитель Стив Уиткофф. Американцы верят в достижение мирного соглашения.

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О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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