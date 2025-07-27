Самолет с Песковым и "преемником Путина" неожиданно застрял в Москве, подробности

Кратко:
- Песков и Дюмин опоздали в Петербург из-за "украинских дронов"
- Самолет несколько часов не мог вылететь из Москвы
Самолет кремлевского рупора Дмитрия Пескова и секретаря Госсовета страны-оккупанта России Алексея Дюмина, которого называют "преемником Путина", утром несколько часов не мог вылететь из Москвы в Санкт-Петербург. Причина – в Ленинградской области объявили план Ковер и заявили об "атаке украинских БПЛА".
Как сообщил пропагандист Александр Юнашев, борт с Песковым и Дюминым должен был взлететь в 9:30, чтобы принять участие в мероприятиях вместе с Путиным.
"Но Ленинградскую область атаковали украинские БПЛА, был объявлен план "Ковёр". В итоге несколько часов ждали в самолёте, когда объявят, что лететь безопасно. Задержались на два часа. Вылет перенесли из-за "Ковра", — подтвердил мне Дмитрий Песков", - подчеркнул Юнашев.
Смотрите видео, как Дюмин и Песков не могли вылететь из Москвы:
Атака БПЛА на Ленинградскую область
Утром в Ленинградской области заявили об атаке дронов. Были слышны взрывы. В Telegram-канале Astra сообщали, что в районах Гатчина, Всеволожск, Кронштадт и Волоовский были замечены беспилотные летательные аппараты.
Местные жители слышали взрывы и предположили, что дроны сбили.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно прекращал прием и отправление самолетов.
Задержали или отменили более 70 рейсов.
Война России и Украины – новости по теме:
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Москвы ответа по встрече с Путиным, которую Украина предлагает провести до конца августа. Украинская сторона готова к встрече при условии присутствия на ней международных посредников.
Для того, чтобы возобновить отношения России и Украины, нужно, чтобы оккупанты, дескать, достигли своих "целей в СВО", сказал Дмитрий Песков. Также он обвинил Киев и Запад в якобы нежелании вести переговоры.
В Белом доме надеются, что США завершат российско-украинскую войну в течение действующей президентской каденции Трампа, о чем заявил его спецпредставитель Стив Уиткофф. Американцы верят в достижение мирного соглашения.
Другие новости:
- В Одессе прогремели взрывы: город атаковал рой российских дронов
- Бойцы ВСУ освободили населенный пункт на важном направлении: детали
- Путин пытается до 2 сентября захватить территории в трех областях – Newsweek
О персоне: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред