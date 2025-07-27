У Путина разразились циничным заявлением о войне в Украине

Главное:
- У Путина заявили, что для прекращения войны, мол, должны быть выполнены "цели СВО"
- В Кремле обвинили Украину, дескать, в нежелании вести переговоры
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что для возобновления отношений страны-агрессора России с Украиной, мол, нужно выполнить задачи "СВО". Также он обвинил Киев и Запад в якобы нежелании вести переговоры с Москвой.
"Сначала нужно решить проблему и зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО. Для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными", - цитируют его пропагандисты ТАСС.видео дня
Кроме того, он обвинил Украину и Запад в будто бы нежелании вести переговоры для завершения войны.
"Все предложения о диалоге были отвергнуты и Украиной, и западниками", - выдумал Песков.
Кремль отказывается от встречи Путина с Зеленским – новости:
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 25 июля сказал, что на переговорах делегаций Киева и Москвы в Стамбуле появились первые сигналы от россиян относительно возможности встречи на уровне Зеленский-Путин.
Впрочем, Кремль де-факто отказался вот встречи Путина и Зеленского. Песков заявил, что меморандумы Украины и РФ "диаметрально противоположны", поэтому вряд ли удастся провести встречу до конца августа, как ранее предложили в Киеве.
Украина ждет ответа России по поводу встречи на уровне президентов в конце августа, сказал Владимир Зеленский. Киев готов к таким переговорам, но с участием европейских посредников.
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О персоне: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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