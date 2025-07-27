У Путина разразились циничным заявлением о войне в Украине

Кремль не собирается прекращать войну.

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В Кремле попытались "оправдаться" за нападение на Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

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У Путина заявили, что для прекращения войны, мол, должны быть выполнены "цели СВО"

В Кремле обвинили Украину, дескать, в нежелании вести переговоры

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что для возобновления отношений страны-агрессора России с Украиной, мол, нужно выполнить задачи "СВО". Также он обвинил Киев и Запад в якобы нежелании вести переговоры с Москвой.

"Сначала нужно решить проблему и зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО. Для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными", - цитируют его пропагандисты ТАСС. видео дня

Кроме того, он обвинил Украину и Запад в будто бы нежелании вести переговоры для завершения войны.

"Все предложения о диалоге были отвергнуты и Украиной, и западниками", - выдумал Песков.

Кремль отказывается от встречи Путина с Зеленским – новости:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 25 июля сказал, что на переговорах делегаций Киева и Москвы в Стамбуле появились первые сигналы от россиян относительно возможности встречи на уровне Зеленский-Путин.

Впрочем, Кремль де-факто отказался вот встречи Путина и Зеленского. Песков заявил, что меморандумы Украины и РФ "диаметрально противоположны", поэтому вряд ли удастся провести встречу до конца августа, как ранее предложили в Киеве.

Украина ждет ответа России по поводу встречи на уровне президентов в конце августа, сказал Владимир Зеленский. Киев готов к таким переговорам, но с участием европейских посредников.

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О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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