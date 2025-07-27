Зеленский объявил условия встречи с Путиным

Украина ожидает ответа России до конца августа.

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Украина предлагает России провести встречу Зеленского и Путина до конца лета / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

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Украина ждет ответа от РФ по поводу встречи Зеленского и Путина

На встрече Зеленского и Путина должны присутствовать европейцы

Украина до конца августа ожидает ответа от страны-оккупанта России на предложение о встрече президента Владимира Зеленского с руководителем Кремля Владимиром Путиным. На встрече в обязательном порядке должны присутствовать представителе Европы. Об этом заявил глава украинского государства во время разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

О чем говорили Зеленский и Макрон

В своем Telegram-канале Зеленский рассказал, что обсуждал с Макроном оборонные нужды Украины. Речь шла об укреплении ПВО и дополнительных поставок ракет для систем SAMP/T и Crotale.

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Также лидеры обговорили возможность финансирования производства украинских дронов всех типов. По словам Макрона, Франция готова помогать.

Кроме того, обсуждались и тренировки украинских пилотов на боевых французских самолетах Mirage.

"Очень ценим, что Франция будет продолжать их обучение и благодаря этому мы сможем подготовить еще больше дополнительных пилотов", - добавил Зеленский.

Украина ждет ответа от России по встрече с Путиным

Зеленский рассказал Макрону, что по итогам новой встречи делегаций Киева и Москвы в Стамбуле стороны договорились о новом обмене пленными.

При этом Украина до конца августа ожидает ответа от РФ по встрече Зеленского и Путина.

"Проинформировал об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле. Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Встреча Зеленского и Путина – главные новости:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 25 июля заявил, что на переговорах делегаций Украины и РФ с российской стороны появились первые сигналы о возможности встречи на уровне глав государств.

Однако Кремль фактически отказался от встречи Путина и Зеленского в конце августа. Кремлевский представитель Дмитрий Песков сказал, что позиции государств по-прежнему далеки от общего знаменателя.

Встреча с Зеленским и Путиным обязательно состоится, сказал президент США Дональд Трамп. По его мнению, такая встреча должна была быть еще 3 месяца назад.

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