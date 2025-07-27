Зеленский объявил условия встречи с Путиным

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- Украина ждет ответа от РФ по поводу встречи Зеленского и Путина
- На встрече Зеленского и Путина должны присутствовать европейцы
Украина до конца августа ожидает ответа от страны-оккупанта России на предложение о встрече президента Владимира Зеленского с руководителем Кремля Владимиром Путиным. На встрече в обязательном порядке должны присутствовать представителе Европы. Об этом заявил глава украинского государства во время разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
О чем говорили Зеленский и Макрон
В своем Telegram-канале Зеленский рассказал, что обсуждал с Макроном оборонные нужды Украины. Речь шла об укреплении ПВО и дополнительных поставок ракет для систем SAMP/T и Crotale.
Также лидеры обговорили возможность финансирования производства украинских дронов всех типов. По словам Макрона, Франция готова помогать.
Кроме того, обсуждались и тренировки украинских пилотов на боевых французских самолетах Mirage.
"Очень ценим, что Франция будет продолжать их обучение и благодаря этому мы сможем подготовить еще больше дополнительных пилотов", - добавил Зеленский.
Украина ждет ответа от России по встрече с Путиным
Зеленский рассказал Макрону, что по итогам новой встречи делегаций Киева и Москвы в Стамбуле стороны договорились о новом обмене пленными.
При этом Украина до конца августа ожидает ответа от РФ по встрече Зеленского и Путина.
"Проинформировал об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле. Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Встреча Зеленского и Путина – главные новости:
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 25 июля заявил, что на переговорах делегаций Украины и РФ с российской стороны появились первые сигналы о возможности встречи на уровне глав государств.
Однако Кремль фактически отказался от встречи Путина и Зеленского в конце августа. Кремлевский представитель Дмитрий Песков сказал, что позиции государств по-прежнему далеки от общего знаменателя.
Встреча с Зеленским и Путиным обязательно состоится, сказал президент США Дональд Трамп. По его мнению, такая встреча должна была быть еще 3 месяца назад.
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