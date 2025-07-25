Состоится ли встреча Зеленского и Путина до конца лета: в Кремле ответили

Песков считает, что 30 дней для мирного соглашения с Украиной - "вряд ли хватит".

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В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского и Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Вкратце:

В Кремле не уверены, что встреча Зеленского и Путина состоится до конца лета

Меморандумы сторон "диаметрально противоположны"

В Кремле оценили возможность встречи российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в августе 2025 года. Представитель Путина Дмитрий Песков выразил сомнения относительно возможных прямых переговоров Зеленского и кремлевского лидера. Его заявления приводят российские СМИ.

Песков сказал, что встреча Путина и Зеленского должна "поставить окончательную точку в урегулировании конфликта" и зафиксировать договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы.

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"Можно ли такой сложный процесс пройти за 30 дней - очевидно, что вряд ли", - подчеркнул он.

Песков добавил, что проекты меморандумов РФ и Украины "диаметрально противоположны".

"Их (меморандумы - Главред) нельзя сблизить сразу, понадобится сложная работа", - высказался пресс-секретарь российского диктатора.

Встреча Зеленского и Путина - новости по теме

Недавно спикер МИД Георгий Тихий после переговоров в Стамбуле заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным "хоть завтра", чтобы обсудить окончание войны РФ против Украины.

Сам же Зеленский сказал, что с российской стороны начали поступать первые позитивные сигналы относительно возможной личной встречи с Владимиром Путиным.

Напомним, Главред писал, что пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что встреча между Путиным и Зеленским невозможна, поскольку в Украине действует запрет на переговоры с российским диктатором.

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О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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