Состоится ли встреча Зеленского и Путина до конца лета: в Кремле ответили

Вкратце:
- В Кремле не уверены, что встреча Зеленского и Путина состоится до конца лета
- Меморандумы сторон "диаметрально противоположны"
В Кремле оценили возможность встречи российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в августе 2025 года. Представитель Путина Дмитрий Песков выразил сомнения относительно возможных прямых переговоров Зеленского и кремлевского лидера. Его заявления приводят российские СМИ.
Песков сказал, что встреча Путина и Зеленского должна "поставить окончательную точку в урегулировании конфликта" и зафиксировать договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы.
"Можно ли такой сложный процесс пройти за 30 дней - очевидно, что вряд ли", - подчеркнул он.
Песков добавил, что проекты меморандумов РФ и Украины "диаметрально противоположны".
"Их (меморандумы - Главред) нельзя сблизить сразу, понадобится сложная работа", - высказался пресс-секретарь российского диктатора.
Встреча Зеленского и Путина - новости по теме
Недавно спикер МИД Георгий Тихий после переговоров в Стамбуле заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным "хоть завтра", чтобы обсудить окончание войны РФ против Украины.
Сам же Зеленский сказал, что с российской стороны начали поступать первые позитивные сигналы относительно возможной личной встречи с Владимиром Путиным.
Напомним, Главред писал, что пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что встреча между Путиным и Зеленским невозможна, поскольку в Украине действует запрет на переговоры с российским диктатором.
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О персоне: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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