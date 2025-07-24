Путин принял стратегическое решение по войне - раскрыты два сценария для Украины

В случае поставки оружия Украине со стороны США война может пойти по двум сценариям - либо крах РФ, или вмешательство КНР и начало 3 мировой, указывает Жданов.

https://glavred.info/war/putin-prinyal-strategicheskoe-reshenie-po-voyne-raskryty-dva-scenariya-dlya-ukrainy-10684160.html Ссылка скопирована

Какие есть 2 сценария войны РФ против Украины / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, 18 отдельная бригада армейской авиации

О чем сказал Жданов:

Поставка оружия со стороны США означает, что есть 2 сценария продолжения войны РФ против Украины

Путин начал реформу СССР 2.0 в России

Если президент США Дональд Трамп решит предоставить Украине оружие, не сумев убедить Путина завершить войну, то возможны два варианта развития событий - положительный и отрицательный. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

В благоприятном сценарии Украина наносит России поражение, что может повлечь крах ее политической системы и даже распад государства. В то же время, предостерегает эксперт, мир вряд ли стремится к полному уничтожению России, ведь она остается удобной в роли врага. К тому же, как ядерная держава, в случае критического развития событий РФ может прибегнуть к радикальному шагу - применению ядерного оружия, в частности против Европы.

видео дня

"Хотя если мы начнем громить российские войска, Москва сразу будет проситься на переговоры, и тогда можно будет говорить об уступках с ее стороны. Однако все это маловероятно", - указывает он.

По мнению Олега Жданова, в худшем сценарии в случае успехов Украины на фронте в войну может вмешаться Китай. Это уже перерастет в полномасштабную мировую войну, а не просто вооруженный конфликт - настоящую глобальную мясорубку с обменом ядерными ударами, ведь ни одна из сторон не захочет уступать.

Жданов отмечает, что, вероятно, на высшем уровне рассматривается стратегия войны на истощение, при которой Россия в конце концов сама сломается под давлением - без прямой вины Запада. В этом варианте главным фактором становится время - насколько долго сможет продержаться "колосс на глиняных ногах".

"Отмечу, что Путин начал очень интересную реформу в России - фактически он создает СССР 2.0: начал масштабную национализацию предприятий, экономики России и реально начал сажать за воровство. Для нас это означает, что Путин укрепляет вертикаль власти и громит все кланы, которые могут выступить против него. Это плохо. Все это может закончиться лозунгом "Вставай, страна огромная"", - резюмировал эксперт.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп выдвинул России 50-дневный ультиматум, что может дать агрессору время на продвижение вглубь украинской территории до 200 квадратных километров. Об этом заявил военный аналитик, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

С 2024 года в Украине продолжается новый этап войны, где традиционные подходы больше неэффективны. Если страна не позаботится о долгосрочной обороноспособности, конфликт может затянуться надолго. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По его словам, активная фаза войны по старому сценарию, начавшаяся 24 февраля 2022 года, завершилась ориентировочно в декабре 2023-го.

В то же время, по словам министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля, Украина уже получает инструменты, которые позволят эффективно противостоять агрессии, в частности - средства для "влияния" на территорию России.

Другие новости:

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред