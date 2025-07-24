Уже сегодня: Зеленский объявил о решении относительно независимости НАБУ и САП

Зеленский объявил о внесении в Раду нового законопроекта, который должен гарантировать независимость НАБУ и САП и защитить систему от российского влияния.

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Зеленский объявил о решении о независимости НАБУ и САП / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

О чем говорится в материале:

Зеленский согласовал текст законопроекта о системе правопорядка

Президент подаст его в Верховную Раду уже сегодня, 24 июля

Сегодня, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду текст законопроекта о системе правопорядка и независимости антикоррупционных органов. Об этом глава государства сообщил в заметке в Telegram.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что согласовал текст законопроекта, который должен усилить систему правопорядка в Украине, обеспечить независимость антикоррупционных органов и защитить ее от любого российского влияния.

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"Самое главное - реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины. Важно, что сохраняем единство. Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной", - резюмировал президент Украины.

Закон 12414 - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 июля Верховная Рада Украины приняла закон №12414, который перераспределяет полномочия в сфере антикоррупционной борьбы. Согласно новым нормам, Генеральный прокурор получает контроль над деятельностью НАБУ и САП.

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон, что вызвало волну возмущения среди граждан. Уже 22 и 23 июля в Киеве, Львове, Днепре и других городах прошли массовые митинги против этого решения.

На фоне протестов глава государства заявил о разработке нового законопроекта, который должен укрепить независимость антикоррупционных органов и обезопасить правоохранительную систему от влияния России.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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