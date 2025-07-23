Антикоррупционные институты будут независимыми: Зеленский анонсировал новый законопроект

Президент Украины подписал новый указ и приказал немедленно провести аудит госрасходов.

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Зеленский анонсировал новый законопроект о независимости антикоррупционных институций / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о работе НАБУ и САП. Он провел важный разговор с руководителями СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР и Генпрокуратуры, выслушав все аргументы. Руководители институтов договорились вместе предложить план действий и конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине. Об этом рассказал Зеленский в вечернем обращении.

Президент также отреагировал на митинги, которые состоялись 22 июля.

"Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни - в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это все не зря. Проанализировали все беспокойства, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано", - сказал Зеленский.

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Он анонсировал новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка и сделает невозможным российское влияние или вмешательство в деятельность органов правопорядка.

"Очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут. И очень ожидаю от самой нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от Генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства", - подчеркнул президент.

Зеленский уже подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов. Первые результаты от правительства ожидаются уже в течение месяца. Украина планирует направить максимум государственных ресурсов на оборону Украины.

"Также готовим ощутимые шаги по дерегуляции, чтобы дать больше свободы людям. Мы все это точно сделаем, и я благодарю всех, кто поддерживает. И останется самое главное - не потерять единство страны, закончить войну, остановить это российское зло и обеспечить Украине достойный мир, и именно так, как все мы это видим - полноправной частью Европы. Мы сделаем это. Слава Украине!" - подытожил президент.

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