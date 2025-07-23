Зеленский подписал закон о работе НАБУ и САП и рассказал первые подробности

Президент хочет обеспечить неотвратимость наказания, ведь сейчас есть дела, которые не расследуются, а также чиновники, которые сбежали из Украины.

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Зеленский подписал новый закон о работе НАТО и САП / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о НАБУ и САП. Соответствующая отметка появилась на сайте Верховной Рады Украины. В вечернем обращении Зеленский отметил, что он уже поговорил с руководителем НБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, генпрокурором Русланом Кравченко и главой СБУ Василием Малюком.

"Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний - от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше. Конечно, НАБУ и САП будут работать", - сказал Зеленский.

Президент хочет обеспечить неотвратимость наказания, ведь сейчас есть дела, которые не расследуются, а также чиновники, которые сбежали из Украины.

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"Это не нормально. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима", - подчеркнул президент.

Смотрите видео с обращением Владимира Зеленского:

Зеленский подписал новый закон о работе НАТО и САП / фото: скриншот

Глава СБУ Василий Малюк добавил. что НАБУ и САП не будут ликвидированы и продолжат быть независимыми.

"Насколько я понимаю, это просто возвращение к Конституции. И САП, и НАБУ не ликвидированы. Они продолжают существовать", - подчеркнул Малюк.

Смотрите комментарий Василия Малюка:

Зеленский подписал новый закон о работе НАТО и САП / фото: скриншот

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко отметил, соответствующие органы будут работать над своими отдельными производствами.

"НАБУ точно не подчиняется. А что касается САП, то в связи с изменениями, мы одна система. САП, согласно закону Украины "О прокуратуре", как был, так и остается в статусе департамента. Был и есть. И мы будем одной семьей. Они будут работать по своим отдельным производствам, а мы по своим. И будем друг другу помогать", - подчеркнул генпрокурор.

Решение Верховной Рады - новости Украины

Напомним, в Верховной Раде рассматривают возможность разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет, которые не подлежат мобилизации. Спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что существует потребность найти механизм реализации их прав.

Также Рада зарегистрировала законопроект №13335, который позволяет временно бронировать мужчин, нарушивших законодательство о мобилизации, если они трудоустраиваются на критически важные оборонные предприятия. Бронирование будет длиться до 45 дней и будет предоставляться только раз в год.

Как сообщал Главред, 16 июля ВР приняла три закона для усиления обороноспособности Украины. Закон №13229 позволяет желающим в возрасте 60+ добровольно подписывать контракт на военную службу.

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