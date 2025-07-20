Свириденко готовит масштабные изменения для бизнеса: о чем идет речь

Кратко:
- Свириденко провела первое заседание Кабмина
- Правительство готовит мораторий на проверки бизнеса
- Анонсирована поддержка оборонки и проект восстановления
Новая глава правительства Юлия Свириденко провела первое заседание Кабинета Министров и встречи с ключевыми министрами. По итогам обсуждений уже очерчены первоочередные приоритеты правительства. Об этом премьер-министр сообщила на своей странице в Facebook.
Бизнес получит больше свободы
Правительство готовит решение о годовом моратории на проверки бизнеса. Документ разрабатывается совместно с силовыми структурами и Советом национальной безопасности и обороны.
"Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским - его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, которые выгодны белому бизнесу", - отметила Свириденко.
Кроме того, начат аудит уголовных производств против предпринимателей. По словам премьера, цель - закрыть дела без надлежащего обоснования, которые мешают ведению бизнеса.
"Новые дела будут санкционировать только генпрокурор или руководители областного и районного уровня", - говорится в заметке.
Правительство также планирует ограничить проверки со стороны налоговой и таможни, а контроль за законностью действий правоохранителей будет усилен.
"Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов РФ", - подчеркнула Свириденко.
Развитие оборонной промышленности
Среди приоритетов - поддержка собственного производства оружия. Правительство планирует ввести гранты на изготовление боеприпасов и взрывчатых веществ.
"Это - поддержка оборонной промышленности и локализация критических производств. Детали уже после решения правительства. Проект координируют Михаил Федоров и Денис Шмыгаль", - отметила премьер-министр.
Новый подход к восстановлению
Кабинет министров также запускает экспериментальный проект "Проектируй и строй", который позволит ускорить возведение и восстановление жилья, школ, больниц и другой инфраструктуры.
Отныне государство будет проводить тендеры на реализацию объекта "под ключ", без разделения на отдельные этапы проектирования и строительства.
"Подрядчик будет брать на себя ответственность и за разработку проектной документации, и за выполнение строительных работ. Проект продлится 2 года - на контроле у Алексея Кулебы и его команды, а также Агентства восстановления", - сообщила Свириденко.
По ее словам, такой подход соответствует европейской практике Design-build, которая давно используется в ЕС.
Обновление Кабмина - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, во время своего выступления в Верховной Раде новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль назвал три основных направления, над которыми сосредоточится в работе на новой должности.
Кроме того, в Украине оптимизировали структуры правительства - количество министерств сократилось путем объединения отдельных ведомств.
Кроме того, 15 июля правительство приняло решение о назначении нового уполномоченного по защите государственного языка. Должность заняла Елена Ивановская.
Читайте также:
- Встреча Трампа и Си Цзиньпина и Си Цзиньпина: СМИ узнали возможные сроки
- Неожиданные удары по трем районам: последствия вражеской атаки на Днепропетровщине
- Блокада и удары "Орешником": РФ угрожает наступлением на страну бывшего союзника
О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред