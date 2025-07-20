Свириденко готовит масштабные изменения для бизнеса: о чем идет речь

Правительство планирует на год остановить проверки бизнеса и провести аудит дел, которые блокируют предпринимательскую деятельность.

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Свириденко поручает ограничить налоговые и таможенные проверки и усилить контроль за законностью действий силовиков / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Кратко:

Свириденко провела первое заседание Кабмина

Правительство готовит мораторий на проверки бизнеса

Анонсирована поддержка оборонки и проект восстановления

Новая глава правительства Юлия Свириденко провела первое заседание Кабинета Министров и встречи с ключевыми министрами. По итогам обсуждений уже очерчены первоочередные приоритеты правительства. Об этом премьер-министр сообщила на своей странице в Facebook.

Бизнес получит больше свободы

Правительство готовит решение о годовом моратории на проверки бизнеса. Документ разрабатывается совместно с силовыми структурами и Советом национальной безопасности и обороны.

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"Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским - его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, которые выгодны белому бизнесу", - отметила Свириденко.

Кроме того, начат аудит уголовных производств против предпринимателей. По словам премьера, цель - закрыть дела без надлежащего обоснования, которые мешают ведению бизнеса.

"Новые дела будут санкционировать только генпрокурор или руководители областного и районного уровня", - говорится в заметке.

Правительство также планирует ограничить проверки со стороны налоговой и таможни, а контроль за законностью действий правоохранителей будет усилен.

"Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов РФ", - подчеркнула Свириденко.

Развитие оборонной промышленности

Среди приоритетов - поддержка собственного производства оружия. Правительство планирует ввести гранты на изготовление боеприпасов и взрывчатых веществ.

"Это - поддержка оборонной промышленности и локализация критических производств. Детали уже после решения правительства. Проект координируют Михаил Федоров и Денис Шмыгаль", - отметила премьер-министр.

Юлия Свириденко, премьер-министр Украины / Инфографика: Главред

Новый подход к восстановлению

Кабинет министров также запускает экспериментальный проект "Проектируй и строй", который позволит ускорить возведение и восстановление жилья, школ, больниц и другой инфраструктуры.

Отныне государство будет проводить тендеры на реализацию объекта "под ключ", без разделения на отдельные этапы проектирования и строительства.

"Подрядчик будет брать на себя ответственность и за разработку проектной документации, и за выполнение строительных работ. Проект продлится 2 года - на контроле у Алексея Кулебы и его команды, а также Агентства восстановления", - сообщила Свириденко.

По ее словам, такой подход соответствует европейской практике Design-build, которая давно используется в ЕС.

Обновление Кабмина - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время своего выступления в Верховной Раде новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль назвал три основных направления, над которыми сосредоточится в работе на новой должности.

Кроме того, в Украине оптимизировали структуры правительства - количество министерств сократилось путем объединения отдельных ведомств.

Кроме того, 15 июля правительство приняло решение о назначении нового уполномоченного по защите государственного языка. Должность заняла Елена Ивановская.

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О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

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