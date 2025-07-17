Новый министр обороны назвал 3 приоритета на посту - что он сказал о мобилизации

Министр обороны очертил три приоритета в своей работе и заверил, что мобилизация происходит согласно плану и к ВСУ присоединяется много желающих.

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Новый министр обороны назвал 3 приоритета на должности / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Шмыгаль очертил 3 ключевых направления работы на посту главы Минобороны

Он признал отдельные случаи бусификации

В ряды ВСУ присоединяется значительное количество граждан

Новый министр обороны Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде очертил три ключевые задачи, которые будут стоять перед ним на новой должности. Об этом он сообщил в Telegram.

Шмыгаль отметил, что, несмотря на смену должности, его миссия остается неизменной - работать на благо Украины. В

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Он также поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие, подчеркнув, что возглавлять Минобороны в такой сложный период это большая честь и одновременно ответственность.

Денис Шмыгаль очертил три приоритета на новой должности министра обороны:

Первое направление - люди.

"В центре - украинский воин. Наша задача - качественное обеспечение, своевременные выплаты, надежная амуниция, современная связь, медицинская поддержка", - указывает он.

Второе направление - оружие.

По словам Шмыгаля, цель состоит в том, чтобы нарастить арсенал до уровня, который остановит способность врага продолжать войну

"Прежде всего - украинское производство. Задача президента - за полгода довести долю отечественного оружия на фронте с 40% до 50%. Параллельно усиливаем взаимодействие с партнерами и создаем коалицию возможностей", - указывает он.

Третий - эффективная система

Минобороны должно работать слаженно, без лишней бюрократии и дублирования функций, с фокусом на скорость и гибкость в принятии решений.

Шмыгаль выразил уверенность, что совместными усилиями удастся достичь силы, которая будет гарантировать победу и защиту от будущих угроз.

Во время своего выступления в Верховной Раде Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию с принудительной мобилизацией, известной как "бусификация". Он признал, что отдельные подобные инциденты действительно имеют место, передает "РБК-Украина".

"Качественное управление в армии, доверие к командирам, руководящему составу наших Вооруженных сил, - это, конечно, в первую очередь приоритет и основа того, что люди не будут бояться идти в Вооруженные силы и не будет потребности в силовом варианте мобилизации, о котором мы порой слышим", - сказал Шмыгаль.

В то же время, по словам Шмыгаля, в целом мобилизационный процесс происходит в соответствии с планом, и в ряды ВСУ сейчас активно "приходит очень много людей".

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 июля Верховная Рада одобрила ряд законодательных изменений, направленных на укрепление оборонного потенциала Украины. Парламент поддержал три важные инициативы, которые касаются усовершенствования системы военной службы, деятельности подразделений СБУ и обеспечения военных инструкторов. Как сообщил народный депутат Роман Костенко, одной из ключевых новаций стал закон №13229, позволяющий желающим старше 60 лет добровольно заключать контракт на службу в армии.

Кроме того, 15 июля Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 5 ноября 2025 года.

Также в Украине начала действовать автоматизированная система постановки на воинский учёт, сообщил юрист Юрий Танасийчук.

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Об источнике: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр обороны Украины с 17 июля 2025 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

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