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Рада избрала нового министра обороны Украины

Ангелина Подвысоцкая
17 июля 2025, 16:40обновлено 17 июля, 17:15
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Новым министром обороны Украины стал бывший премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль, Верховная Рада
Шмыгаль стал новым министром обороны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Народные депутаты Украины избрали нового министр обороны. Им стал бывший премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады Украины.

Известно, что назначение Шмыгаля на эту должность поддержали 267 народных избранников.

Реакция Зеленского на новое правительство

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже состоялось обновление Кабмина. Чиновники уже с сегодняшнего дня должны начать выполнять определенные задачи.

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"Спасибо всем парламентариям, которые поддержали кандидатуры Премьер-министра, вице-премьер-министров и министров. Завтра продолжим переформатированием сектора безопасности. В понедельник обновим корпус украинской дипломатии - вместе с министром иностранных дел готовим соответствующие изменения", - отметил Зеленский.

Он добавил, что уже была определена повестка дня двух следующих заседаний СНБО.

Ротации в правительстве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 июля, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Ольгу Стефанишину Специальным уполномоченным по вопросам развития сотрудничества с США.

В этот же день в правительстве Украины произошли существенные кадровые изменения - новым премьер-министром стала Юлия Свириденко, которая до этого занимала должность первого вице-премьера и министра экономики в команде Дениса Шмыгаля.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко - премьер-министр Украины / Инфографика: Главред

Свириденко сменила Шмыгаля во главе Кабинета министров и уже озвучила первые приоритеты на новой должности. Она заявила, что ее главная задача - достичь конкретных позитивных изменений, которые украинцы смогут ощутить в повседневной жизни.

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Об источнике: Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет).

В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

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