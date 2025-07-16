Нардепам пожизненно будут платить и не только: что известно о создании нового статуса

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о создании статуса основателя государственной независимости Украины.

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Нардепам пожизненно предоставят новый статус и льготы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что узнаете:

Какие нардепы получат новый пожизненный статус и льготы

В каком случае нардепов будут лишать нового статуса

Какие льготы получат нардепы-основатели государственной независимости

Украинским депутатам предоставят пожизненный статус основателя государственной независимости Украины и льготы. Соответствующий законопроект №6493 в первом чтении поддержали 292 нардепа. Об этом сообщает Укринформ.

Кто получит новый статус

Основателям государственной независимости Украины станут:

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нардепы, которые 16 июля 1990 года провозгласили Декларацию о государственном суверенитете Украины;

нардепы, которые 24 августа 1991 года поддержали Постановление Верховной Рады Украинской ССР "О провозглашении независимости Украины".

Какие льготы получат депутаты-основатели государственной независимости Украины

Основатели госнезависимости будут иметь соответствующий статус пожизненно. Им будут признавать соответствующее удостоверение и нагрудный знак.

Нардепы будут иметь право присутствовать на заседаниях ВРУ и других органов власти, посещать госучреждения, обращаться в органы власти в случае угроз национальной безопасности, быть принятым руководством государства и получить дипломатический паспорт для официальных поездок.

К тому же они пожизненно будут получать денежные выплаты. Их размер и порядок выплат будет определять Кабмин.

В случае смерти нардепа-основателя его родственники получат от государства всю необходимую помощь по погребению. По желанию родственников на могиле и надгробии будет изображена соответствующая символика, утвержденная Кабмином.

В каком случае нардепа лишат статуса

Лицо будет лишено статуса основатель государственной независимости в случае:

совершения действий, направленных на ликвидацию независимости Украины;

нарушении государственного суверенитета, территориальной целостности;

создании угрозы национальной безопасности;

разжигании межэтнической, расовой, религиозной вражды;

отмене или ограничении конституционных прав и свобод человека и гарантий их реализации.

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