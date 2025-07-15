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Множественное гражданство и не только: Зеленский подписал ряд неотложных законов

Руслана Заклинская
15 июля 2025, 16:48обновлено 15 июля, 17:25
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Глава государства безотлагательно подписал три ключевых документа, как только они поступили из Верховной Рады Украины.
Множественное гражданство и не только: Зеленский подписал ряд неотложных законов
Зеленский подписал закон о множественном гражданстве / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Ключевое из заявления Зеленского:

  • Зеленский легализовал множественное гражданство
  • Ратифицировано соглашение о создании Специального трибунала для России
  • Приостановлено действие Оттавской конвенции о противопехотных минах

Во вторник, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Также он ратифицировал соглашение о создании трибунала для привлечения России к ответственности за агрессию и остановил действие Оттавской конвенции о противопехотных минах. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Безотлагательно подписал переданные из Верховной Рады Украины документы: закон о множественном гражданстве, ратификацию Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах. Благодарен народным депутатам Украины за поддержку этих решений. Каждое укрепляет Украину", - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что закон о множественном гражданстве откроет новые юридические возможности для объединения украинцев во всем мире, а также иностранцев, которые связали свою судьбу с Украиной.

"Благодаря трибуналу и сотрудничеству со странами мира и международными организациями сможем обеспечить реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины. А благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности противопехотных мин, сможем достичь как минимум паритета в силах и средствах, которые необходимы для защиты от российской агрессии", - добавил он.

Зеленский напомнил, что Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и не придерживалась принципов гуманного ведения войны. Поэтому Украина вынуждена обеспечить себе паритет в средствах защиты, включая возможность использования соответствующих типов вооружения.

"Поручил чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов. Уже можем начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство", - рассказал президент.

Также Зеленский ожидает от правительства и команды Офиса президента график выполнения договоренностей по запуску трибунала. Кроме этого, в Украине активизируют решения в сфере обороны, которые поддержат украинских защитников.

Множественное гражданство, инфографика
Где разрешено иметь множественное гражданство / Инфографика: Главред

Закон о множественном гражданстве - что известно

Напомним, Украина официально не признавала двойного гражданства, однако законов, которые бы предусматривали наказание за его наличие, не существовало.

Президент Владимир Зеленский неоднократно высказывался в поддержку двойного гражданства.

В частности, в сентябре 2021 года во время визита в США он пообещал украинской диаспоре ввести соответствующие изменения, которые позволят соотечественникам сохранять украинское гражданство вместе с иностранным.

Как сообщал Главред, 18 июня Верховная Рада Украины приняла закон №11469, который вводит институт множественного гражданства. За документ проголосовали 243 народных депутата. Закон позволяет украинцам иметь второе гражданство, если это страна-партнер, определенная Кабмином.

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Что такое Оттавская конвенция?

Оттавская конвенция - конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Это международное соглашение, направленное на прекращение использования противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы. Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке. Ратификация договора Верховной Радой состоялась 18 мая 2005 года, пишет Википедия.

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