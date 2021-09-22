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Зеленский пообещал украинцам в США ввести двойное гражданство

22 сентября 2021, 07:42
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Президент отметил, что с законом о двойном гражданстве "не все просто", поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые не являются дружественными.

Зеленский
Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США встретился в Украинском институте Америки с представителями украинских организаций и церквей США.

Во время встречи глава государства пообещал украинской диаспоре в США ввести двойное гражданство, передает Укринформ.

"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", - сказал Зеленский.

При этом он отметил, что с законом о двойном гражданстве "не все просто".

"Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья", - сказал Зеленский, имея в виду Россию.

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Кроме того, президент акцентировал на необходимости "восстановить историю, справедливость, уважение к многовековому, многонациональному и многоцветному государству". А восстановление уважения, по его словам, измеряется конкретными вещами.

"У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке. Мы должны "вылизать" наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты, - это и есть уважение к истории нашей страны", - сказал он.

Президент также подчеркнул, что приоритетом его работы является возвращение в Украину мира.

Читайте такжеЗеленский в Нью-Йорке провел ряд важных встреч: с кем и о чем договорилсяПо словам Зеленского, это будет реализовываться путем дипломатии, переговоров "с очень сложным государством и сложными людьми". Поэтому необходимо давление международного сообщества, "всех, кто может хоть что-то сделать для восстановления нашего государства со всеми нашими людьми и территориями". Зеленский призвал украинцев за рубежом сделать для этого все возможное.

Двойное гражданство в Украине

Украина официально не признает двойное гражданство. При этом законов, как-либо наказывающих за двойное гражданство, не существует.

3 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что выступает за двойное гражданство в Украине, а украинские парламентарии рассматривают этот вопрос. Однако пока это вопрос сложный из-за принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий Россией.

В июле в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий лишение украинского гражданства за получение российского паспорта.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже заявлял, что Украина должна найти сбалансированное решение для внедрения двойного гражданства в стране. При этом, должны быть исключения для отдельных категорий украинцев, а также государств – в частности, для Российской Федерации.

5 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля о неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Согласно этому решению, Кабмин, Центризбирком и СБУ должны за два месяца провести инвентаризацию и проанализировать законодательство по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

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Владимир Зеленский двойное гражданство Генассамблея ООН новости Украины
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