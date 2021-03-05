Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве

В Украине должны будут разработать законопроект, в которому будут расписаны запреты для украинцев с двумя паспортами.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля о неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.
Согласно этому решению, Кабмин, Центризбирком и СБУ должны за два месяца провести инвентаризацию и проанализировать законодательство по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
СНБО, Кабмин вместе с ЦИК и СБУ должны будут установить, правомерен ли запрет украинцам, которые имеют гражданство (или подданство) иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности или выполнять функции государства или местного самоуправления.
По результатам этого анализа правительство в течение шести месяцев должно подготовить проекты законов, которые бы предусматривали запрет для граждан, имеющих второе гражданство:
- выполнять функций государства или местного самоуправления;
- занимать руководящие должности на стратегических объектах госсобственности;
- иметь допуск к государственной тайне;
- быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах;
- быть членом политической партии.
Как отмечается, необходимо разработать порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства иностранного государства для украинцев, которые претендуют на вышеупомянутые позиции.
Кроме того, на законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок представления украинцами деклараций о получении иностранного гражданства.
За представление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства должна быть установлена ответственность.
Также, согласно решению СНБО, правительство должно начать диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме России, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным (множественным) гражданством.
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Двойное гражданство в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Украина официально не признает двойное гражданство. При этом законов, как-либо наказывающих за двойное гражданство, не существует.
- 26 февраля на заседании СНБО приняли решение поручить Кабмину разработать законопроект, который позволит выявлять среди украинцев лиц с двойным гражданством.
- В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, согласно которому парламентарии предлагают узаконить двойное гражданство в Украине. Если документ примут, украинцы смогут получать паспорта других государств, а иностранцы – украинское гражданство. При этом обладатели паспорта страны-агрессора, которой сегодня является Россия, могут лишиться политических прав.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь в других странах.