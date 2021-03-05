Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве

Украина официально не признает двойное гражданство / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля о неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Согласно этому решению, Кабмин, Центризбирком и СБУ должны за два месяца провести инвентаризацию и проанализировать законодательство по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

СНБО, Кабмин вместе с ЦИК и СБУ должны будут установить, правомерен ли запрет украинцам, которые имеют гражданство (или подданство) иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности или выполнять функции государства или местного самоуправления.

По результатам этого анализа правительство в течение шести месяцев должно подготовить проекты законов, которые бы предусматривали запрет для граждан, имеющих второе гражданство:

выполнять функций государства или местного самоуправления;

занимать руководящие должности на стратегических объектах госсобственности;

иметь допуск к государственной тайне;

быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах;

быть членом политической партии.

Как отмечается, необходимо разработать порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства иностранного государства для украинцев, которые претендуют на вышеупомянутые позиции.

Кроме того, на законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок представления украинцами деклараций о получении иностранного гражданства.

За представление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства должна быть установлена ​​ответственность.

Также, согласно решению СНБО, правительство должно начать диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме России, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным (множественным) гражданством.

Читайте такжеТреть жителей Закарпатья хотят иметь два паспорта

Двойное гражданство в Украине - о чем ранее писал Главред: