В Раде предложили лишать гражданства Украины за получение "двуглавого" паспорта РФ

За получение паспорта РФ хотят лишать украинского гражданства / УНИАН

Верховная рада зарегистрировала законопроект, которым предлагается лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта. Об этом в субботу сообщается на сайте парламента.

Проект закона передан на рассмотрение руководству, его текст еще не опубликован.

В сообщении уточняется, что законопроектом предлагается лишать гражданства в том случае, если гражданин Украины "добровольно вступает в гражданство страны-агрессора".

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