В Раде предложили лишать гражданства Украины за получение "двуглавого" паспорта РФ

Проект закона передан на рассмотрение руководству, его текст еще не опубликован.
Верховная рада зарегистрировала законопроект, которым предлагается лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта. Об этом в субботу сообщается на сайте парламента.
Проект закона передан на рассмотрение руководству, его текст еще не опубликован.
В сообщении уточняется, что законопроектом предлагается лишать гражданства в том случае, если гражданин Украины "добровольно вступает в гражданство страны-агрессора".
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Автор: Алексей Тычина