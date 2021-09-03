"Я – за, но есть сложности": Зеленский объяснил, почему у украинцев не может быть два гражданства

Зеленский рассказал, почему у украинцев не может быть два гражданства / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что выступает за двойное гражданство в Украине, а украинские парламентарии рассматривают этот вопрос. Однако пока это вопрос сложный из-за принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий Россией.

По словам Зеленского, российская паспортизация в Крыму длилась более 20 лет. Сейчас Россия это делает и на временно оккупированном Донбассе, где раздала более 60 000 паспортов, отметил президент во время рабочего визита в США, передает телеканал "Дом".

Президент считает, что в мирное время вопрос двойного гражданства могли бы сделать приоритетным, а парламентарии могли бы быстро за него проголосовать. В частности, для людей, имеющих украинские корни. Сейчас же это очень сложный вопрос именно из-за паспортизации, ведь надо оборонять границы, подчеркивает Зеленский.

Он добавил, что из-за этого необходимо правильно выстроить законодательство о двойном гражданстве. По мнению Зеленского, "оно не может быть универсальным", а для каждой отдельной общине и каждой отдельной стране должен быть свой подход.

Напомним, что в 2020 году в России вступил в силу закон, согласно которому, люди, родившиеся в СССР освобождаются от требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления, а также от подтверждения источника дохода.

Паспорта РФ в Украине