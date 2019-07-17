Путин упростил получение паспортов РФ жителям Донбасса – даже с территорий, подконтрольных Украине

Путин упростил получение российских паспортов для жителей Донбасса / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получить паспорт РФ жителям не только оккупированного Донбасса, но и территорий, подконтрольных Украине.

Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на этой территории до апреля 2014 года.

Желающим поменять паспорт Украины на паспорт РФ потребуется "документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой или Луганской области Украины по состоянию на 7 апреля 2018 года и 27 апреля 2014 года соответственно, с отметкой о регистрации по месту жительства на этих территориях, в том числе выданный органами, фактически действующими на территориях отдельных районов названных областей. Представление такого документа не требуется, если эти сведения содержатся в документе, удостоверяющем личность".

Ранее в РФ придумали, как обойти запрет Европы на вьезд жителей "ЛДНР" с российскими паспортами.