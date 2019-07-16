В РФ придумали, как обойти запрет Европы на вьезд жителей "ЛДНР" с российскими паспортами

16 июля 2019, 15:29

Информацию о прописке скрывают.

паспорт, Россия, Украина
В РФ выдают паспорта жителям ЛДНР, не указывая прописку / tvc.ru

В российских паспортах, которые были выданы жителям ЛДНР, нет сведений о месте проживания и прежних иностранных гражданствах.

Так как в Канаде и ЕС заявили, что не будут признавать российские паспорта жителей псевдо республик Донбасса, в МВД РФ нашли, как избежать запрета на вьезд, сообщают РИА Новости.

"Состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации. Также данная информация не вносится во внутренние паспорта граждан Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Выдача российских паспортов жителям ЛДНР

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, указ позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.

Сам Путин такой шаг назвал "чисто гуманитарным" решением.

Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов. По ее словам, решение напрямую связано с тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.

Указ вызвал резкую реакцию украинского лидера: новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинцы по различным причинам могут согласится на получение российского паспорта, но в перспективе это не будет иметь положительный результат, поскольку все граждане понимают разительное отличие России от Украины:

Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ. Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления.

Путин в ответ заявил, что был "далек от того, чтобы кого-то провоцировать", и привел в пример аналогичные действия по отношению к проживающим на Украине соотечественникам со стороны Польши, Румынии и Венгрии.

В США отметили, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса - "крайне провокационная акция", которая создает серьезное препятствие для реализации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса, а спецпредставитель Белого дома по Украине Курт Волкер назвал шаг Путина "сценарием по оккупации".

Тем не менее, 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям Луганской области. 30 апреля в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям территорий Донецкой области, а 6 мая пункт по приему документов желающих получить российское гражданство открылся в Луганске.

В начале мая глава МИД Украины Павел Климкин аноснировал "действенный ответ" на выдачу российских паспортов, а предложенные шаги станут для Кремля "сюрпризом".  На следующий день после заявления Климкина Кабмин принял решение не признавать паспорта, выданные Украинской на территории ЛНР и ДНР. Также было решено "обратиться к партнером" с просьбой о непризнании таких паспортов при пересечении границ других стран.

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