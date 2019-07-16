В РФ придумали, как обойти запрет Европы на вьезд жителей "ЛДНР" с российскими паспортами

В РФ выдают паспорта жителям ЛДНР, не указывая прописку / tvc.ru

В российских паспортах, которые были выданы жителям ЛДНР, нет сведений о месте проживания и прежних иностранных гражданствах.

Так как в Канаде и ЕС заявили, что не будут признавать российские паспорта жителей псевдо республик Донбасса, в МВД РФ нашли, как избежать запрета на вьезд, сообщают РИА Новости.

"Состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации. Также данная информация не вносится во внутренние паспорта граждан Российской Федерации", - сказано в сообщении.