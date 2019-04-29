В оккупированном Луганске начали оформлять российские паспорта - СМИ

Российские паспорта / РБК

Во временно оккупированном Луганске местные жители начали оформлять "документы" террористической группировки ЛНР для получения российских паспортов по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает портал LIGA.net со ссылкой на собственные источники. По их данным, очереди в паспортные столы занимают с раннего утра − с 04.00.

"Мы здесь бесправны. Это может изменить ситуацию. Можно день помучиться и сдать документы на ЛНР-вский паспорт", − рассказал один из луганчан.

Другой горожанин, по имени Александр подчеркнул, что льготы будут у тех "в первую очередь, кто имеет ЛНР-вский паспорт.

"Но сначала получат силовые структуры (боевиков - Главред). Затем пойдут по "министерствам"", - подчеркнул он.

Также сообщается, что пророссийски настроенные молодые жители Луганска также желают получить российские паспорта.

"Молодежь, ученики, конечно, хотят. Они поедут, куда угодно потом - и жить, и работать, и переселятся на восток России. Люди хотят (получить российские паспорта, - Главред). Так как еще думают, что это хоть как-то прекратит войну", − рассказал луганчанин Алексей.

Напомним, на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что для жителей временно оккупированных районов Донбасса вводится упрощенный порядок получения российских паспортов.

Представители штаба Владимира Зеленского, победившего Петра Порошенко во втором туре выборов президента Украины, быстро рассказали о том, что таким решением Россия прямо признала себя оккупантом. Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов.

Затем, украинский "главдипломат" Павел Климкин попытался жесткого напугать Кремль проблемами из-за паспортов для жителей ОРДЛО. Позднее замглавы Министерства по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука объяснил, в чем состоит основная подлость указа Путина о российских паспортах для жителей ОРДЛО.