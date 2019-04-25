Для чего Путин решил раздавать паспорта жителям ОРДЛО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства для людей, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области.

Глава МИД Павел Климкин уже призвал украинцев, проживающих в ОРДЛО не принимать российские паспорта. "Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", - написал Климкин.

А постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что Украина уже обратилась в Совет Безопасности ООН. "Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям", - написал он в Twitter.

С призывом вмешаться в ситуацию международных партнеров, уже выступил президент.

"Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства - аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине", - заявил Петр Порошенко.

А в команде Владимира Зеленского уверены - указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины в ОРДЛО Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта.

"Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи - прекращению огня", – говорится в сообщении пресс-службы команды Владимира Зеленского.

Позиции Путина слабеют

Военный эксперт Олег Жданов объяснил Главреду, что может обозначать такое решение Кремля.

"Это план Владимира Путина по русификации Донбасса. Он хочет создать ситуацию, когда люди будут максимально нам неподконтрольны. Раз Российская Федерация решается на вопрос упрощения гражданства, значит Путин серьезно готовится к переговорам по Донбассу. И для того, чтобы легко дестабилизировать ситуацию, он будет создавать для этого все условия. В том числе, и двойное гражданство", - говорит эксперт.

И объясняет – если гражданину не нравится в Украине, он может с чемоданом и паспортом ехать в Россию."Но для нас это хороший звонок. Путин чувствует, что его позиции на Донбассе слабеют. Поэтому это один из способов усиления позиций России. Но при этом, Кремль не хочет признавать эти республики, потому что собирается их толкать нам обратно", - говорит Жданов.

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Что касается граждан с российским паспортами, которые теперь официально появятся на Донбассе, то они там итак есть, говорит эксперт.

"Мы не обстреливаем свои территории, хотя они нам неподконтрольны. И отвечаем огнем только, когда жизни наших военнослужащих угрожает опасность. В этом случае мы стреляем по позициям российских войск на тех территориях. И граждане в любом случае остаются в безопасности, только если к ним не прилетит что-то с той стороны, и там не будет провокаций, терактов и диверсий. Никаких боевиков на Донбассе нет. Там регулярная армия, и местные граждане, которые пошли воевать, подписали контракт. Никто не даст в руки автомат просто так. И если военный не выйдет на службу, он дезертир. Они все под присягой", - объясняет Олег Жданов.

"Своих убийц хватает"

В пабликах временно оккупированных Донецкой и Луганской областей новость восприняли с радостью. "Наконец-то дождались", - пишут.

А вот судя по комментариям под российскими новостями о выдаче паспортов,там не испытывают восторга от "новых соотечественников".

"Вот только в России своих убийц и отморозков не хватало. Будем из Украины привозить", - пишет врач из Москвы Николай Алтухов.

"Пацаны, ничего личного, так, просто совет: усильте охрану магазинов METRO", - советует другой пользователь.

Известно, что документы будут выдавать в России, для этого якобы свезли в соседнюю с Украиной Ростовскую область сотрудников госмиграционной службы с разных регионов РФ. Первыми российские паспорта якобы получат сотрудники силовых так называемых "ДНР-ЛНР".

А в некоторых группах уже публикуют адреса таких пунктов. Один из них якобы находится в городе Матвеев Курган Ростовской области.

"Рядом со зданием школы №1. Подготовка и ремонт начались еще в марте. А сам объект находится под охраной Россгвардии", - пишут в соцсетях.

Героиня "распятого мальчика" осела под Смоленском

По данным российских СМИ, у них находится около 450 тыс. беженцев из Украины, на которых за пять лет потратили 18 млрд. рублей.

"С 2014-го РФ приняла более 450 тысяч человек, которые обратились за убежищем. На мероприятия, связанные с их приемом, обустройством, оказанием медицинской помощи было потрачено порядка 18 миллиардов рублей", - сказал российским СМИ начальник управления по организации разрешительно-визовой работы МВД РФ Кирилл Адзинов.

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И добавил, что в 2014 году статус убежища попросила 271 тысяча граждан Украины, в 2015 году — 149 тысяч, в 2016 году — 22 тысячи и 2017 году — 9,5 тысячи украинских граждан. В настоящее время в статусе временного убежища в России менее 80 тысяч человек. На территории РФ находятся около 500 человек со статусом беженца.

Одна из самых известных беженок – автор фейка о распятом мальчике 42-летняя Галина Пышняк. В 2014-ом женщина стала известна тем, что на российских каналах рассказала страшилку о зверствах "украинской хунты".

С тех пор Галина с мужем бывшим "беркутовцем" Константином и четырьмя детьми в Украину не возвращалась. В Николаевке под Славянском у них осталась квартира и долг в 3 тыс. за коммуналку.

Сейчас семья "беженцев" осела в пгт Красный Смоленской области. В 2017-ом Галина Пышняк стала предпринимателем. В сфере деятельности указано "производство готовых текстильных изделий, кроме одежды". Судя по фото в соцсетях, дела у семьи идут неважно – все фото сделаны на фоне обшарпанных обоев и старой мебели. Младшей дочери приходится делать уроки на табуретке. А вот гражданство, судя по документам, Галина так и не сменила.

"По закону, иностранные граждане, чтобы стать индивидуальными предпринимателями, должны показать так называемую прописку. То есть, должен быть оформлен вид на жительство или разрешение на временное проживание в РФ", - объяснили на сайте одной из российских фирм, которая помогает оформлять документы для ведения бизнеса.

"Жестокие пытки бандеровцев"

Беженцев из Донецкой и Луганской области раскидало практически по всем регионам России. А судя по данным сайта Судакт.ру, они не спешат обращаться в миграционные службы за оформлением документов. За это получают штрафы – в среднем 2-3 тыс. руб. А вот из страны не выдворяют.

Например, в поселке Матвеев Кургане Ростовской области (соседствует с Донецкой областью) выявили проживающего без регистрации гражданина Украины Цыбуленко П. В. Мужчина объяснил суду, что жил в Донецкой области, и в случае выдворения в Украину, его будут подвергать пыткам.

"Поскольку в настоящее время власти Украины объявили всех жителей Донецкой области сепаратистами, преследуют всех граждан, участвовавших в выборах и референдуме на территории Донецкой и Луганской областях, подвергая их пыткам и жестокому обращению, следует признать, что выдворение Цыбуленко П.В. на территорию Украины может повлечь угрозу его жизни и здоровья со стороны государства Украины", - принял такое странное решение Матвеево-Курганский райсуд. И оштрафовал мужчину на 2 тыс. рублей.