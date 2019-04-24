"Наглый шаг": Украина обратилась в Совбез ООН из-за решения РФ выдавать паспорта жителям ОРДЛО

Заседание Совбеза ООН / Голос Америки

В связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.

Как подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, этот шаг РФ противоречит Минским договоренностям.

"По поручению Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот наглый шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!" – написал в Twitter Ельченко.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, решение России выдавать российские паспорта жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является новым этапом оккупации украинской территории.

"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса", - подчеркнул Климкин в Twitter.

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"Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", - добавил министр.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.